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09.02.2022 14:53
Рубрика: Общество

В Челябинском зоопарке построят новые вольеры для медведей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

В челябинском зоопарке появятся новые вольеры для бурых медведей. Это первый этап масштабных преобразований, которые начнутся в этом году с освоения западной части, где будут размещены животные России и Урало-Сибирского региона, сообщили в среду в мэрии.

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Сегодня уже выполнен эскизный проект комплекса: планируется создать рабочую зону с четырьмя внутренними и внешними вольерами общей площадью более 1,1 квадратных метров. Каждый внешний вольер будет оснащен водоемом, берлогой для зимней спячки и различными предметами природной среды. Для посетителей обустроят пять смотровых площадок с теневыми навесами.

Средства на реализацию первого этапа развития уже направлены.

- Работы по проектированию комплекса завершатся в конце февраля, после чего будут проведены конкурентные процедуры на строительство и монтаж. Уже в этом году условия содержания наших медведей существенно улучшатся. Этап за этапом, мы постепенно превратим территорию зверинца в современный зоологический парк, - рассказала начальник управления культуры Элеонора Халикова.

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