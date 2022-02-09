В Екатеринбурге борца с наркотиками задержали за взятку

Сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургской полиции предъявлено обвинение в получении взятки.

Как рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, с 2018 по 2020 годы оперуполномоченный райотдела получил крупную сумму от торговца зельем и пообещал не привлекать того к уголовной ответственности. Также известно еще о двух взятках от другого человека, причастного к обороту запрещенных средств.

Вычислили злоумышленника сотрудника регионального ФСБ и сыщики подразделения собственной безопасности главка МВД. "Он уже отстранен от исполнения своих обязанностей. Проводится служебная проверка", - подчеркнул начальник пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Сотрудник правоохранительных органов обвиняется по статье 290 УК РФ. Решается вопрос заключении его под стражу.