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09.02.2022 14:41
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге борца с наркотиками задержали за взятку

Текст: Татьяна Воробьева

Сотруднику отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургской полиции предъявлено обвинение в получении взятки.

Задержан сбежавший от суда экс-глава магаданского Фонда капремонта

Как рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, с 2018 по 2020 годы оперуполномоченный райотдела получил крупную сумму от торговца зельем и пообещал не привлекать того к уголовной ответственности. Также известно еще о двух взятках от другого человека, причастного к обороту запрещенных средств.

Вычислили злоумышленника сотрудника регионального ФСБ и сыщики подразделения собственной безопасности главка МВД. "Он уже отстранен от исполнения своих обязанностей. Проводится служебная проверка", - подчеркнул начальник пресс-службы региональной полиции Валерий Горелых.

Сотрудник правоохранительных органов обвиняется по статье 290 УК РФ. Решается вопрос заключении его под стражу.

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