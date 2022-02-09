В Екатеринбурге туристы спасли мальчика, который начал тонуть в Исети

В центре Екатеринбурга 11-летний школьник упал в Исеть и начал тонуть. На помощь пришел целый автобус туристов и семья, приехавшая к родственникам на Урал из Санкт-Петербурга.

Инцидент случился на Плотинке. Ребенок упал в воду и пытался ухватиться за каменный край берега, но не мог дотянуться из-за высоты. Фотографировавшаяся рядом семья из Санкт-Петербурга побежала на помощь.

Как рассказал KP.RU Евгений Грачев, который принялся помогать мальчику, школьник не мог кричать, но не потерял сознание. Мужчина подбежал, лег на снег и стал вытягивать мальчика из воды, но одежда тонувшего напиталась водой, и эта тяжесть стала тянуть вниз обоих. В этот момент по историческому центру гуляла другая группа туристов - они схватили мужчину за джинсы, чтобы он не попал в воду, затем вытащили и мальчика.

Ребенку дали сухой пуховик и отвели в туристический автобус, чтобы он согрелся. Из соседнего кафе принесли горячий чай. Телефон мальчика попал в воду, но он смог позвонить с него родителям. Туристы вызвали "скорую" и на такси съездили за мамой ребенка, в больницу он уже поехал с ней.

По словам Евгения, мальчик был в шоке и объяснить, как он попал в воду, не смог. Возможно, он поскользнулся, пока играл в снежки.