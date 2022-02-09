В Екатеринбурге туристы спасли мальчика, который начал тонуть в Исети

Новости

Путин: Судебная система РФ - не бездушная машина и постоянно совершенствуется 14:52
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлен из-за гололедицы 14:43
Верховный суд напомнил о праве граждан ругать товары в интернете 14:35
Столичная Госавтоиснпекция за три дня выявила почти 4 тысячи неисправных такси 14:33
В ЛДПР сообщили о самочувствии Жириновского 14:29
В Германии студентам-медикам запретили носить бороды из-за масок 14:28
Сумму для внесудебного банкротства граждан предлагают повысить до 1,5 млн рублей 14:27
В Кремле ждут официальной информации о переносе награждения фигуристов РФ 14:25
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ 14:18
Умер актер и режиссер, соратник Киры Муратовой Геннадий Тарасуль 14:17
Вячеслав Лебедев: Верховный суд вновь изучит практику по делам о самообороне 14:17
В Перу назначен четвертый за полгода премьер-министр 14:05
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном 14:04
Песков заявил о беспрецедентных угрозах безопасности России и Беларуси 13:56
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам 13:51
С 1 сентября 6 регионов переходят на новую систему оплаты труда учителей 13:34
Песков не согласился с заявлением Борреля об авторитарных режимах в России и КНР 13:31
Песков: Встреча политсоветников "нормандской четверки" пройдет 10 февраля 13:26
Путин не планирует посещать совместные учения России и Беларуси 13:12
МИД РФ: Москва призывает Вашингтон избегать глупостей в отношении ситуации на Украине 13:09
МИД РФ: Москва анализирует предложения Вашингтона по безопасности 13:06
В Совете Федерации планируют обсудить с Мишустиным учительские зарплаты 13:02
"Мосэнергосбыт" предупредил москвичей об активизации лжеэлектриков 13:00
В Новой Москве рекордно подорожали новостройки 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 14:06
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге туристы спасли мальчика, который начал тонуть в Исети

Текст: Анна Ласточкина

В центре Екатеринбурга 11-летний школьник упал в Исеть и начал тонуть. На помощь пришел целый автобус туристов и семья, приехавшая к родственникам на Урал из Санкт-Петербурга.

В Екатеринбурге подросток на самокате упал в пруд

Инцидент случился на Плотинке. Ребенок упал в воду и пытался ухватиться за каменный край берега, но не мог дотянуться из-за высоты. Фотографировавшаяся рядом семья из Санкт-Петербурга побежала на помощь.

Как рассказал KP.RU Евгений Грачев, который принялся помогать мальчику, школьник не мог кричать, но не потерял сознание. Мужчина подбежал, лег на снег и стал вытягивать мальчика из воды, но одежда тонувшего напиталась водой, и эта тяжесть стала тянуть вниз обоих. В этот момент по историческому центру гуляла другая группа туристов - они схватили мужчину за джинсы, чтобы он не попал в воду, затем вытащили и мальчика.

Ребенку дали сухой пуховик и отвели в туристический автобус, чтобы он согрелся. Из соседнего кафе принесли горячий чай. Телефон мальчика попал в воду, но он смог позвонить с него родителям. Туристы вызвали "скорую" и на такси съездили за мамой ребенка, в больницу он уже поехал с ней.

По словам Евгения, мальчик был в шоке и объяснить, как он попал в воду, не смог. Возможно, он поскользнулся, пока играл в снежки.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
МИД РФ: Москва направила Вашингтону список конкретных вопросов и ждет ответ
Роспотребнадзор: "Омикрон" привел к росту повторной заболеваемости COVID
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Полиция задержала четверых подозреваемых в убийстве продавца в Истре
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице