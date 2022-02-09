В Кольцово перенесли вылет рейса в Сочи из-за неисправности самолета

В самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", который должен был лететь по маршруту Екатеринбург - Сочи, обнаружили техническую проблему. Рейс задержали на два часа.

Неполадку выявили при запуске двигателя. Для пассажиров подготовили резервный борт, который был на базе в аэропорту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На сайте перевозчика указано, что регулярный рейс выполняет Airbus А320.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, борт должен был вылететь в 09.30. К 11.20 объявили о том, что посадка закончена, однако потом ее снова возобновили. Новое время время вылета рейса - 11.50.