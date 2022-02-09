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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор объяснил, чем опасны трансжиры для человека

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Трансжиры, получившиеся широкое применение в пищевой промышленности из-за дешевизна, привлекательного внешнего вида и увеличения срока годности, способны нанести вред здоровью человека. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
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По словам экспертов, попадая в организм, трансжиры замещают собой "правильные" липиды, которые являются необходимым элементов для "строительства" клеточных оболочек. Молекулы липидов защищают клетки от внешнего воздействия, а также помогают в насыщении питательными веществами и кислородом.

"Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм человека замещают молекулы "правильных" липидов. Клетки перестают выполнять свои функции. В результате наносится вред гормональной и ферментной системам организма, в нем накапливаются токсины, увеличивается риск развития многих заболеваний", - отметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты отмечают, что восстановить поврежденные ткани организма помогут здоровое питание и отказ от продуктов, приготовленные с использованием гидрогенизированных масел.

При выборе того или иного продукта следует внимательно изучить этикетку. Трансжиры часто "маскируются" под названиями кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир или маргарин.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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