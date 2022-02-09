Роспотребнадзор объяснил, чем опасны трансжиры для человека

Трансжиры, получившиеся широкое применение в пищевой промышленности из-за дешевизна, привлекательного внешнего вида и увеличения срока годности, способны нанести вред здоровью человека. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, попадая в организм, трансжиры замещают собой "правильные" липиды, которые являются необходимым элементов для "строительства" клеточных оболочек. Молекулы липидов защищают клетки от внешнего воздействия, а также помогают в насыщении питательными веществами и кислородом.

"Содержащиеся в трансжирах химические элементы при попадании в организм человека замещают молекулы "правильных" липидов. Клетки перестают выполнять свои функции. В результате наносится вред гормональной и ферментной системам организма, в нем накапливаются токсины, увеличивается риск развития многих заболеваний", - отметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты отмечают, что восстановить поврежденные ткани организма помогут здоровое питание и отказ от продуктов, приготовленные с использованием гидрогенизированных масел.

При выборе того или иного продукта следует внимательно изучить этикетку. Трансжиры часто "маскируются" под названиями кулинарный, гидрогенизированный, сатурированный, модифицированный растительный, комбинированный, фритюрный жир или маргарин.