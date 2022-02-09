Россия создаёт в биомедицине прорывные технологии, за которыми будущее

Биологическая медицина не зря считается одной из самых перспективных отраслей науки XXI века. Открытия последних лет открывают фантастические возможности для повышения качества жизни и благополучия человека. И это не только лечение болезней, ранее казавшихся неизлечимыми, но и регенеративная, персонализированная медицина, предупреждение болезней, возможности восстановления тканей и органов, резкое увеличение продолжительности жизни и активного долголетия.

На этапе бурного развития биотехнологий наша страна несколько отстала от ведущих мировых держав в этой сфере, признают эксперты, но за последние 10-15 лет отечественной науке удалось практически нивелировать этот разрыв, а в каких-то направлениях уже выбиться на лидирующие позиции.

Что же такое медицина будущего, в чем Россия опережает тренды и, главное, какую практическую пользу принесут нашей стране и миру все эти достижения? Об этом говорили на "круглом столе", который прошел накануне, в День науки, в пресс-центре "Россия сегодня".

- Проблемы лечения СПИДа, инсультов, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний невозможно решить силами отдельных учёных, - говорит вице-президент РАН, руководитель отдела фундаментальной и прикладной нейробиологии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Владимир Чехонин. - Работа по борьбе с этими болезнями должна идти на междисциплинарном уровне. И главную роль в этом играет биомедицинская наука.

Академик РАН, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев привел несколько примеров, когда новые открытия буквально перевернули методику лечения сложнейших болезней и уже спасли огромное число жизней.

Например, хронический миелолейкоз (злокачественное заболевание крови и костного мозга) раньше звучал практически как приговор. Однако ученые нашли глубинную причину болезни - аномальное слияние двух генов на разных хромосомах. Это открытие позволило предложить необычный вид лечения - принятие специального фермента, который препятствует слиянию этих генов. В результате вместо мучительных облучений, трансплантаций костного мозга, принятия тяжёлых химиопрепаратов с неизвестным результатом ученые создали безболезненное и, главное, крайне эффективное лечение. Фермент в выпитой таблетке на дает генам соединиться и приводит к молекулярной ремиссии, то есть полному исцелению.

Есть и еще более впечатляющий пример. Самое частое онкозаболевание у детей - острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), на который приходилось до 40 процентов онкологических заболеваний у детей, рассказал Румянцев. Полностью раньше выздоравливали только семь процентов малышей. Российские ученые при поддержке государства с коллегами из Беларуси, Казахстана и ряда других стран взялись за эту проблему. Минздрав РФ поддержал научные изыскания. В результате многолетних исследований и испытаний был разработан протокол, который увеличил цифру выздоравливающих до 84%. Однако несколько лет назад изучение антител к детерминантам лимфоцитов фактически полностью изменило методы лечения. Новый протокол лечения был официально зарегистрирован на международном уровне. В итоге препарат, который в том числе сейчас разрабатывает "Генериум" в России, не просто подтвердил свою эффективность - все маленькие пациенты, которые получали это лечение, показали полную молекулярную ремиссию на протяжении двухлетних наблюдений после лечения.

- Это не просто достижение мирового уровня. Никто даже не мог представить, что вырабатываемые в процессе лечения антитела способны уничтожать не только клетки развитой опухоли, но и клетки-предшественники этой опухоли, - подчеркнул Румянцев. - Я уже много лет занимаюсь этой темой и скажу прямо - еще 50 лет назад от ОЛЛ погибали практически все заболевшие дети, сейчас фактически мы можем вылечить каждого ребёнка.

Поистине уникальные разработки Россия ведет и в сфере генной терапии наследственных заболеваний. Например, неонатальный скрининг, позволяющий уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии и опасные наследственные заболевания, для которых уже существует эффективное лечение. Как рассказал член-корреспондент РАН, директор Медико-генетического научного центра им. ак. Н.П. Бочкова, главный внештатный специалист по медицинской генетике минздрава Сергей Куцев, сейчас у нас скрининг проводится на пять наследственных заболеваний, но уже принято решение правительства РФ о расширении этого списка до 36 заболеваний.

- Назначение специальной терапии, диеты и лекарственных препаратов позволит избежать инвалидизации или даже смерти ребенка, - говорит эксперт. - Почти 20 лет в нашем Центре ведутся профильные исследования, для того чтобы понять, как этот метод подходит к скринингу, какая частота тех или иных заболеваний, какая подтверждающая диагностика должна быть.

Ученые перечислили сферы, где успешно применяются методы биомедицины, - они затрагивают практически все, что мы понимаем под современным здравоохранением.

- Скажем, сейчас у нас успешно развивается регенеративная медицина. На смену весьма травматичному и дорогому эндопротезированию приходят новые технологии хондросферы, когда минидоступом клетки хрящевой ткани забираются из здорового участка поверхности сустава, далее в изоляторах наращивается масса новых, собственных (аутологичных). Затем конгломерат здоровых клеток (хондросфер) возвращается обратно в сустав. В результате их прицельного оседания на поврежденных зонах удается полностью нивелировать дефекты, - привёл пример профессор, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

При этом все ученые отметили важность государственного подхода, необходимость жесткого контроля допуска клеточных аппаратов и генных технологий для применения в клинической практике. Но то, что за этими технологиями будущее человеческой цивилизации - не сомневается никто.

- Россия не просто поднимает биомедицину на современный уровень. Сегодня отечественные специалисты на равных ведут диалог со специалистами Европы и ведущих мировых научных центров, - отметил Дмитрий Кудлай.

Остаётся констатировать: на федеральном уровне прекрасно понимают перспективы биомедицинских технологий. Хочется верить, что нынешние исследования и наработки лягут в основу государственных программ, будут расширяться и дальше, а жители нашей страны (да и всего мира) смогут все больше пользоваться плодами этих достижений.