Россияне назвали достойной для ученых зарплату от 150 тысяч рублей

Какие науки для России самые важные? Какие зарплаты должны быть у ученых? Более миллиона интернет-пользователей ответили на эти и другие вопросы на портале "Рамблер".

Самыми важными науками для страны россияне назвали технические. На втором месте - медицинские. Для десятой части опрошенных в приоритете естественные сферы научного знания, для 8 процентов важны сельскохозяйственные науки. Лишь 4 процента отметили важность гуманитарных наук.

Почти половина участников опроса считают: для развития российской науки интерес к ней нужно поощрять со школы. Около трети утверждают: стимулировать новые открытия нужно высокими зарплатами. Насколько высокими? Большая часть опрошенных назвали достойной для ученых зарплату от 150 тысяч рублей и выше. Треть высказались за "вилку" в 100-150 тысяч рублей.

Большинство опрошенных россиян признаются: интересная научная статья среди других инфоповодов вполне может привлечь внимание. Важно, чтобы о науке было написано простым языком. В основном россияне интересуются наукой, чтобы узнавать новое и уметь разбираться в сложных вещах - так ответили 39 процентов респондентов. Почти треть стремится найти в исследованиях то, что пригодится в повседневной жизни, пятая часть считает, что без науки не понять мира вокруг.

Подавляющее большинство респондентов уверены: российская наука выиграет от сотрудничества государства и бизнеса. А 41 процент родителей хотели бы видеть своего ребенка ученым, так как считают, что это перспективно.