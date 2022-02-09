Российские истребители Су-35С отработали в Беларуси перехват воздушных целей

"Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи (Республика Беларусь). Помимо этого, экипажи российских истребителей отработали перехват воздушных целей", - сообщили в среду, 9 февраля, в Минобороны РФ.

Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам Там уточнили, что роль условного противника выполняли самолеты Су-25 белорусской штурмовой авиации. После взлетов дежурные истребители получали координаты полета воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего осуществляли перехват. Выполнению этого задания предшествовало изучение нашими летчиками районов и маршрутов полетов. А также тренировки на авиационной технике и отработка взаимодействия с группой руководства полетами на аэродроме. Напомним, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства с Дальнего Востока в Беларусь перелетели 12 истребителей Су-35С.

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