Российские истребители Су-35С отработали в Беларуси перехват воздушных целей

Там уточнили, что роль условного противника выполняли самолеты Су-25 белорусской штурмовой авиации. После взлетов дежурные истребители получали координаты полета воздушных целей с командных пунктов и пунктов наведения авиации, после чего осуществляли перехват. Выполнению этого задания предшествовало изучение нашими летчиками районов и маршрутов полетов. А также тренировки на авиационной технике и отработка взаимодействия с группой руководства полетами на аэродроме.
Напомним, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства с Дальнего Востока в Беларусь перелетели 12 истребителей Су-35С.