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09.02.2022 23:47
Рубрика: Экономика

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года

Реальные располагаемые доходы россиян в 4-м квартале минувшего года выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчета Росстата.

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При этом за весь 2021 год этот показатель вырос на 3,4%.

Это рекордный показатель с 2013 г.: тогда он составил 4%. В период с 2014 по 2017 г. реальные доходы граждан падали. В 2018 и 2019 гг. был зафиксирован рост на 0,4 и 1% соответственно. Пандемия коронавируса вновь спровоцировала снижение, и показатель сократился на 2%.

В отчете также отмечается, что в структуре денежных доходов населения в IV квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла доля доходов от предпринимательской деятельности, оплаты труда и прочих денежных поступлений при снижении доли социальных выплат, доходов от собственности.

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