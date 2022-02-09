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Рубрика: Общество

РПЦ выступила за участие религиозных деятелей в экспертизе проектов по духовным ценностям

Текст: Владимир Емельяненко
Русская православная церковь считает необходимым дать представителям всех традиционных религий страны право участия в разработке и общественном контроле за реализацией государственной политики в сфере духовно-нравственных ценностей.

Об этом завил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в интервью ТАСС. Он уточнил, что его инициатива согласована с Правовым управлением РПЦ.

Ранее на общественную экспертизу был вынесен проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Проект подразумевает, в том числе, формирование системы общественного контроля за деятельностью органов власти с привлечением институтов гражданского общества.

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И вот Федор Лукьянов от лица Русской православной церкви заметил, что "в наших силах поддержать создание такого документа, который бы стал неким кодексом чести, нравственности, совести и уважения достоинства человека и общества". С его точки зрения, для того, чтобы этот процесс был объективным, необходимо предоставлять самые широкие полномочия различным институтам гражданского общества путем введений их представителей в систему общественного контроля, включая представителей традиционных религий.

По мнению Лукьянова, стоит конкретизировать и дополнить пункт "в" главы 16, указав, кем и как будет осуществляться контроль. Данное уточнение "снимет возможные опасения и недопонимание", заключил священник.

Справка "РГ"

Новый вариант "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" опубликован для общественного обсуждения. Он разработан НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проект относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России".

Проект документа не окончательный и будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате России и в других инстанциях.

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