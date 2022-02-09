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09.02.2022 14:20
Рубрика: Общество

Сахар и "химия": Врач рассказал о влиянии фруктовых соков на организм

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Турецкий специалист по внутренним болезням, профессор Осман Эрк рассказал о том, как фруктовые соки - даже свежевыжатые - на самом деле влияют на организм. Доктор считает, что от употребления этого напитка лучше отказаться, сообщает издание Sözcü.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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По словам Эрка, прежде всего любой сок повышает уровень сахара в крови. Это происходит потому, что во фруктах содержится сахар - фруктоза. Однако в самих плодах есть еще много клетчатки, фитонутриентов, антиоксидантов, витаминов и минералов.

"Клетчатка стабилизирует уровень сахара в крови, медленно поглощая фруктозу и глюкозу. Поскольку в соках клетчатки - ни в свежевыжатых, ни и в покупных - нет, то сахар в крови очень быстро повышается, а затем происходит секреция инсулина", - говорится в статье.

Издание отмечает, что стакану сока эквивалентны 30 граммов сахара.

Также Эрк обращает внимание на состав некоторых соков, в которых содержатся, помимо сахара, разные добавки - регуляторы кислотности, ароматизаторы, красители, загустители, бензоат натрия, сорбат калия и т.д. В таких соках содержание настоящих фруктов, как правило, чрезвычайно низкое.

"Красители и консерванты в часто употребляемых фруктовых соках могут вызывать у детей гиперактивность, нарушение концентрации внимания, аллергию и рак. Так, американское Управление по контролю качества продуктов и лекарств (FDA) требует, чтобы ежедневное потребление красящих добавок составляло менее 30 мг", - сообщает автор.

Наконец, доктор Эрк считает, что употребление соков может привести к ожирению печени.

"Когда вы выпиваете стакан фруктового сока, даже если он на 100% состоит из фруктов, то глюкоза и фруктоза во фруктовом соке быстро достигают печени, вызывая накопление там жира. Такие напитки являются одной из наиболее важных причин ожирения", - сообщается в статье.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся здоровья, проконсультируйтесь с вашим врачом!

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