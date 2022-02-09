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Samsung приготовила приятный сюрприз владельцам смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
09.02.2022,  
14:49
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung намерена поменять политику обновления для ряда своих устройств. По данным инсайдеров, производитель сделает свое заявление в ходе мероприятия Unpacked 2022, которое состоится 9 февраля.

Samsung представляет новейший смартфон Galaxy S22. Главное

Как пишет авторитетный ресурс Sammobile.com, некоторые смартфоны компании будут получать четыре крупных обновления операционной системы вместо трех.

В списке "счастливчиков" упоминаются следующие девайсы:

- Galaxy S21

- Galaxy S21+

- Galaxy S21 Ultra

- Galaxy S21 FE

- Galaxy Z Fold 3

- Galaxy Z Flip 3

- смартфоны линейки Galaxy S22

Четыре года крупных обновлений означает, что аппараты, на которых из коробки работает Android 12, смогут обновиться до Android 16. После этого они в течение года будут получать апдейты безопасности.

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