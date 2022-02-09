Сегодня у российских девятиклассников - итоговое собеседование

В первую среду февраля почти полтора миллиона учеников девятых классов российских школ сдают итоговое собеседование по русскому языку. Зачет по собеседованию дает право участвовать в Основном государственном экзамене - аналоге ЕГЭ для девятиклассников.

В 2022 году итоговое собеседование можно пройти и очно, и дистанционно. Фото: Александр Корольков

Дополнительные сроки - для тех, кто по уважительной причине не сможет принять участие 9 февраля, выпадают в этом году на 9 марта (вторая рабочая среда месяца) и на 16 мая (первый рабочий понедельник месяца). В 2022 году, как и годом ранее, итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате, если того требуют обстоятельства.

Итоговое собеседование - проверка того, как школьники умеют общаться на разные темы, вести диалог, выразительно читать текст вслух, пересказывать его. По сути, это устный экзамен. Школьникам предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.

Накануне испытания сами школьники оценили готовность к итоговому собеседованию. По данным опроса образовательной компании MAXIMUM Education, самое сложное задание в итоговом собеседовании - пересказ текста. Так ответили 42 процента ребят. Второе место по сложности - монолог по одной из выбранных тем. Есть те, кому просто сложно общаться с экзаменатором. Всего два процента девятиклассников сказали, что плохо справляются с чтением текста вслух.

Среди главных проблем при подготовке половина опрошенных выделили большую ответственность - неудивительно, ведь зачет по собеседованию дает допуск к ОГЭ. Тревожно, что почти десятая часть школьников отметили: времени на подготовку к собеседованию им не хватало - полно домашек и других заданий по кружкам и секциям. А кое-кто по-честному ответил: готовиться было просто лень.

Для "зачета" достаточно набрать 10 и более баллов. Оценивается интонация, темп речи, ее богатство и нормы

Выполнив все задания собеседования, можно заработать максимум 20 баллов. Но чтобы получить желанный зачет, достаточно набрать 10 или более баллов. Оценивается интонация, темп речи, ее богатство и соответствие нормам.

Собеседование, в отличие от сочинения, которое пишут для допуска к ЕГЭ одиннадцатиклассники, длится всего ничего - 15-16 минут на каждого участника. Исключение - ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них время собеседования увеличено до 45 минут.