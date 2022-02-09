В Совете Федерации планируют обсудить с Мишустиным учительские зарплаты

В верхней палате парламента вновь озаботились проблемой низких заработков педагогов. В среду комитет СФ по науке, образованию и культуре обсуждал готовящийся в правительстве проект постановления об общих требованиях к оплате труда учителей, сенаторы сочли целесообразным обсудить эту проблему на ежегодной встрече главой кабмина Михаилом Мишустиным.

В прошлом году она состоялась в феврале, в этом дата пока не определена.

Глава комитета Лилия Гумерова предложила "с учетом остроты темы" обсудить вопрос "во время встречи председателя правительства с Советом Палаты как одну из ключевых тем".

"Тема очень острая, в какую школу мы бы ни пришли, педагоги поднимают этот вопрос. Очень много обращений от сенаторов, губернаторов", - подчеркнула Гумерова. Из аналитики, составленной в Совфеде, следует, что "не более 70% регионов выполняют рекомендации Минпросвещения о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70%", сообщила она.

Добавим, что ранее о готовящемся в кабмине документе сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, в пилотном режиме новая система оплаты учительского труда должна заработать в шести регионах. Лилия Гумерова на сегодняшнем заседании комитета призвала представителей профильных ведомств не затягивать с принятием постановления, чтобы оно заработало уже этой весной, а с 1 сентября 2023 года такая практика "была внедрена на территории страны".