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09.02.2022 02:00
Рубрика: Общество

Школьник придумал платформу для изучения программирования

Текст: Ольга Ильина (Ижевск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Программирование - это просто, а если человек не понимает предмета, значит, он упустил что-то в самом начале обучения. В этом убежден ижевский одиннадцатиклассник Богдан Щелчков. Он решил убрать этот пробел и придумал сервис для изучения информатики.

- Мне нравится учиться, но главная проблема современной школы - устаревший подход. Например, при изучении программирования, как ни странно, редко используются цифровые инструменты, - удивляется Богдан.

Фото: Виктор Погонцев
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Свое приложение он назвал ShenPy: это что-то вроде справочника для начинающих программистов. Здесь максимум информации о языках, системах и способах работы с ними, простое управление и понятный поиск.

ShenPy создано на базе уже существующей образовательной ИТ-платформы, Богдан этого не скрывает. Но свою версию считает более подходящей для обучения. Во-первых, она бесплатная, во-вторых, школьники могут создавать в ней свои программы, которые система будет проверять и даже оценивать.

- В небольших сельских школах детям зачастую трудно получить доступ к такого рода технологиям, как говорят, мощностей не хватает. А программу Богдана можно открыть даже при минимальной "тяге" интернет-соединения, - говорит педагог центра цифрового образования детей "IT-куб" Виталий Городилов, наставник Богдана. Здесь парень занимается уже два года.

Кстати, на республиканском конкурсе "Школа бизнеса", организованном Корпорацией развития Удмуртии при поддержке правительства региона, проект Богдана Щелчкова получил признание, а сам автор - миллион рублей. Сумма большая, но школьник уже знает, на что потратит деньги: на технику и разработку своего проекта.

Сейчас ShenPy - приложение, но в ближайшем будущем оно должно превратиться в полноценный веб-сайт. Впрочем, несколько ижевских школ готовы начать сотрудничать с изобретателем хоть сейчас.

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