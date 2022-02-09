СКР закрыл дело, когда бизнесмен вернул похищенные деньги

Пожелание бизнеса - не отправлять за решетку совершивших экономические преступления - исполнил Следственный комитет РФ, когда прекратил расследование уголовного дела против коммерсанта за неуплату налогов.

Во вторник, 8 февраля, СКР по ХМАО - Югре объявил о том, что им завершено расследование дела против руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления по статье об уклонении от уплаты налогов "в особо крупном размере".

Этот человек - генеральный директор акционерного общества, которое занималось добычей сырой нефти. Он, чтобы не платить налоги, организовал фиктивный документооборот с шестью предприятиями. Эти фирмы якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ для общества. На самом деле они ничего не выполняли.

"Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 346 миллионов рублей налоговых отчислений за третий квартал 2019 года", - подчеркнули в следственном ведомстве. Когда шло расследование, то для возмещения ущерба следователь арестовал 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 миллионов рублей.

- Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил в бюджетную систему Российской Федерации более 520 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 346 миллионов рублей, а также пени и штрафы, - объяснили в Следственном комитете.

Человек освобождается от уголовной ответственности, если это первое преступление и долг погашен

И добавили, что "в связи с произведенными выплатами и в соответствии с примечанием к статье 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность, уголовное преследование подозреваемого прекращено".