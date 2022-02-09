СКР закрыл дело, когда бизнесмен вернул похищенные деньги

Новости

SANA: ПВО Сирии отражает атаки в небе над Дамаском 03:10
Минобороны сообщило о планируемых боевиками диверсиях в Сирии 02:55
Врач Лесков заявил, что невозможно определить заражение "омикроном" по насморку 02:45
Псаки: Власти США против немедленного введения санкций против "СП-2" 02:18
Билл Гейтс написал книгу о том, как предотвратить следующую пандемию 01:42
Один человек пострадал в ДТП с 3 автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве 01:30
Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния 01:22
Одна из провинций Канады отменит COVID-ограничения на фоне протестов 01:11
Белый дом анонсировал очередные переговоры Байдена и Макрона 00:37
Псаки: США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности 00:24
Глава РФС пообещал выплаты тренерам за подготовку игроков для РПЛ 00:23
Россия - Швейцария. Онлайн-трансляция хоккейного матча Олимпиады-2022 00:07
В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы 08.02.2022
Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности 08.02.2022
В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе 08.02.2022
Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь 08.02.2022
Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии 08.02.2022
Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины 08.02.2022
Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой 08.02.2022
Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном" 08.02.2022
Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT 08.02.2022
Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 08.02.2022
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 08.02.2022
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 08.02.2022
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 08.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 03:10
Рубрика: Происшествия

СКР закрыл дело, когда бизнесмен вернул похищенные деньги

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Пожелание бизнеса - не отправлять за решетку совершивших экономические преступления - исполнил Следственный комитет РФ, когда прекратил расследование уголовного дела против коммерсанта за неуплату налогов.

Во вторник, 8 февраля, СКР по ХМАО - Югре объявил о том, что им завершено расследование дела против руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления по статье об уклонении от уплаты налогов "в особо крупном размере".

Фото: ТАСС
Начался процесс по делу об обмане семьи актера Баталова

Этот человек - генеральный директор акционерного общества, которое занималось добычей сырой нефти. Он, чтобы не платить налоги, организовал фиктивный документооборот с шестью предприятиями. Эти фирмы якобы привлекались для поставки товарно-материальных ценностей, оказания услуг, выполнения работ для общества. На самом деле они ничего не выполняли.

"Отразив в налоговой отчетности недостоверные сведения, подозреваемый уклонился от уплаты в федеральный бюджет более 346 миллионов рублей налоговых отчислений за третий квартал 2019 года", - подчеркнули в следственном ведомстве. Когда шло расследование, то для возмещения ущерба следователь арестовал 17 объектов недвижимости предприятия стоимостью более 400 миллионов рублей.

- Под тяжестью собранных доказательств, в том числе результатов проведенных экономических экспертиз, подозреваемый раскаялся в содеянном и возместил в бюджетную систему Российской Федерации более 520 миллионов рублей, в том числе недоимку по налогу в сумме более 346 миллионов рублей, а также пени и штрафы, - объяснили в Следственном комитете.

Человек освобождается от уголовной ответственности, если это первое преступление и долг погашен

И добавили, что "в связи с произведенными выплатами и в соответствии с примечанием к статье 199 УК РФ, согласно которому лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность, уголовное преследование подозреваемого прекращено".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния
Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ
В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице