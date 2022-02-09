SpaceX из-за геомагнитной бури могла потерять 40 новейших спутников Starlink

Около 40 из 49 новейших микроспутников Starlink компании SpaceX сильно пострадали от геомагнитной бури. Как сообщается на сайте компании, поврежденные спутники совершили неконтролируемый сход с орбиты и уже могли войти в атмосферу Земли.

Эти спутники были запущены 3 февраля со стартовой площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде на ракете-носителе Falcon 9. По заверениям компании Илона Маска, сошедшие с орбиты космические аппараты "имеют нулевой риск столкновения с другими спутниками". Кроме того, конструкция Starlink предусматривает полное их разрушение при входе в атмосферу Земли. Это означает невозможность падения их обломков на планету или (при другом исходе событий) образования космического мусора, сообщает ТАСС.

Причиной потери спутников называется геомагнитная буря, которая произошла на следующий день после запуска. Как отмечают специалисты компании, такое природное явление вызывает нагревание атмосферы и увеличение ее плотности на малых высотах.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. Всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тысяч спутников.