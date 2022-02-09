Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности

Страны так называемого Веймарского треугольника - сформированной в начале 90-х годов политической платформы Франции, Германии и Польши - выступили за начало предметного диалога с Россией по проблемам европейской безопасности. Встретившись в Берлине, канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда с оглядкой на нарастающую в Европе нервозность среди своих избирателей из-за кризиса вокруг Украины констатировали "готовность к конструктивному участию в предметных и ориентированных на результат" переговорах с Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Таким образом, уже два государства-еврогранда, а также примкнувшая к ним страна-"младоевропеец" с оговорками утверждают: нынешние планы НАТО по расширению на восток, как минимум, требуют серьезного обсуждения с Россией.

Именно с этой идеей президент Макрон приезжал в Москву, где заявил о "необходимости построить новые механизмы, которые обеспечили бы стабильность в регионе" при сохранении "фундаментальных принципов". Как известно, про свои креативные идеи о "новых механизмах" президент Пятой республики предпочел не распространяться - они в настоящее время обсуждаются в закрытом режиме по дипломатическим каналам и, по словам российского руководства, являются "вполне возможными для того, чтобы положить их в основу дальнейших совместных шагов". Можно лишь предположить, что среди прочего предметом обсуждений станет долгосрочный мораторий на экспансию НАТО или закрепление за Украиной статуса нейтральной страны.

Старые же "фундаментальные принципы", предсказуемо, включают строгую приверженность Парижа, Берлина и Варшавы целям и задачам Североатлантического альянса. Что и было отражено в распространенном коммюнике по итогам встречи Макрона, Шольца и Дуды: "три страны будут и впредь тесно согласовывать свои действия с партнерами в ЕС и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве" и "призывают Россию способствовать разрядке ситуации на украинской границе".

И все же лед тронулся. Изрядно поколесив в последние дни по миру (Макрон побывал в Москве и Киеве, Шольц - в Вашингтоне, а Дуда - в Пекине), лидеры франко-германо-польского трио, кажется, согласились с тем, что нельзя и дальше игнорировать интересы безопасности России. "Нас всех объединяет одна цель - сохранить мир в Европе посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща...Наша общая задача - предотвратить войну в Европе", - цитирует Deutsche Welle слова Шольца по итогам встречи "треугольника" в Берлине.

Пресловутой "войной" из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину французов, немцев и поляков с начала года активно запугивали их же собственные СМИ. Судя по последним замерам общественного мнения, результаты подобной истерии психоза оказались крайне противоречивыми. Так, согласно проведенному Европейским советом по международной политике (ECFR) в конце января социсследованию среди 5,5 тысячи граждан ЕС большинство респондентов сегодня убеждены: Россия вторгнется в Украину в 2022 году. При этом около 60 процентов опрошенных возлагают обязанность защиты Незалежной на НАТО и ЕС, а порядка 50 процентов индивидуально на - США, Германию или Францию.

Лидеры Франции, Германии и Польши кажется, согласились с тем, что нельзя и дальше игнорировать интересы безопасности России

Последнее ни Берлин, ни Париж, разумеется, устроить не может. Ведь согласно тому же соцопросу, французы и немцы меньше всех в Европе "желают принять на себя бремя" солидарности и рисков подобного конфликта, включая потоки беженцев, взлет цен на энергоносители и экономические проблемы. Мнение собственных избирателей имеет огромное значение для Эммануэля Макрона - президентские выборы во Франции пройдут в ближайшем апреле. Нынешний хозяин Елисейского дворца, безусловно, знает о подобных настроениях электората. Олаф Шольц также не намерен вредить ключевым интересам собственной страны. Что касается Анджея Дуды, то согласно опросам 65 процентов поляков считают, что их страна должна прийти на помощь Киеву в случае войны. К чему такие воинственные настроения могут привести восточноевропейскую республику, похоже, дошло до руководства в Варшаве. "Мы должны найти решение, чтобы избежать войны, - заявил Дуда. - Я думаю, у нас получится".