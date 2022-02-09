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09.02.2022 14:27
Рубрика: Экономика

Сумму для внесудебного банкротства граждан предлагают повысить до 1,5 млн рублей

Текст: Владислав Куликов

Верховный суд РФ предлагает повысить до 1,5 миллиона рублей сумму долга, при которой гражданину будет разрешено пройти внесудебную процедуру банкротства. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Фото: istock
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Сегодня гражданин вправе пройти без суда процедуру банкротства при долге от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Такая норма была введена 1 сентября прошлого года. При этом количество в судах дел о банкротстве граждан в прошлом году, в которых фигурировали такие суммы, выросло вдвое. "Несмотря на введение с 1 сентября 2020 года внесудебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, количество дел об их банкротстве возросло почти в два раза - с 74,6 тысячи в 2020 году до 146 тысяч в 2021 году", - сказал Вячеслав Лебедев.

Всего в прошлом году арбитражными судами рассмотрено 189,3 тыс. дел о банкротстве, это на 85 процентов больше, чем в 2020 году. "В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки мы предлагаем повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во внесудебной форме, до 1,5 миллиона рублей", - сказал Вячеслав Лебедев.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Банкротство физлиц

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