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09.02.2022 21:35
Рубрика: Культура

Светлана Сурганова рассказала о новом альбоме и о том, как дружить с мужчинами

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Популярная питерская группа "Сурганова и Оркестр" на будущей неделе начинает гастрольный тур с новым двойным альбомом "Все будет. Завтра". Он получился необычным: на первый диск попали баллады, лирика, оптимистичные песни с поп-мелодиями, на второй - более рокерские, психоделические, с размышлениями и попытками преодолеть тревоги... И пусть каждый сам решит, что ему в нынешней пандемии важней и полезнее... Поэтому почти все билеты уже распроданы, а Светлану упросили выступить еще и в "ТикТок". Она не отказала, но, как всегда, поступила, как хочет: читала стихи, пела акустику, говорила с аудиторией о том, что ее волнует. А в феврале у нее появился и аккаунт в "ТикТоке" - она читает там Ахматову, Цветаеву, Мандельштама...

Накануне российского тура-2022 певица, скрипачка и гитаристка рассказала обозревателю "РГ" о премьере, о новом видео "Волчица" и о том, почему именно "Сурганова и Оркестр" считаются самым стабильным и дружным коллективом на отечественной сцене.

Фото: Антон Стеков/ РИА Новости
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Видео "Волчица" снимала Анастасия Лаврова, которая пишет волшебные стихи, но никогда не была клипмейкером. Вы шли на риск или уже догадывались, что лучшее видео на метафоричную песню снимет именно поэтесса, а не какой-нибудь мастер спецэффектов?!

Светлана Сурганова: Когда я впервые познакомилась с Анастасией, то по ее стихам и умению выражать свои мысли поняла, что она - человек очень творческий. Поэтому и предложила именно ей визуализировать наши песни, выбрав те, которые ей больше понравятся. Ведь всегда очень важно, чтобы у режиссера тоже появились интерес и желание творить. Вначале Анастасия выбрала "Ливень осенний" и "Акварель". И вопросов не было: эти песни и мне созвучны. Но когда она предложила еще и "Волчицу", то я сначала возражала: эта песня мне кажется наименее интересной в альбоме. Хотя там неплохие слова... Но Лавровой удалось меня убедить. Она сказала, что идея снять клип на эту песню пришла ей во сне. Это впечатляло: получается, что она и во сне работала над моим заданием...

Говорят, каждый человек похож на какое-то животное. Если удается понять, на какое, то и поступки, и мысли его становятся более понятными и предсказуемыми. Означает ли песня "Волчица", что и вы так думаете?

Светлана Сурганова: Нет, я в людях вижу скорее птиц - кто-то синичка, кто-то воробей, кто-то коршун. Какая птица я?! Не скажу.

Отчего в итоге ваш новый альбом "Все будет. Завтра" оказался столь необычным, что иногда даже кажется, будто на двух его дисках играют абсолютно разные группы?

Светлана Сурганова: Это потому, что песни - разные. В одних есть ощущение времени, в других - ощущение меня в этом времени и того, что меня пугает. Да, да, именно так! Я проанализировала многие из песен и поняла, что они нередко оказываются провидческими. И слова, которые появились на музыку парней (музыку в основном придумывал наш мужской коллектив, а я только слегка направляла и сортировала его идеи), меня немножко пугают. Ведь у меня частенько сбывается то, о чем я пою. Но сейчас у меня позиция наблюдателя. Наш альбом состоит из двух частей, вышедших с разницей в несколько месяцев, и теперь я просто наблюдаю. А альбом живет своей жизнью. Получился интересный духовно-интеллектуальный труд. И еще много песен осталось - хватит на следующий двойной альбом. Но на очереди - тур.

Раньше любую идею у нас могли зарубить с первых тактов. Теперь научились слушать и слышать друг друга

Ваш коллектив один из самых стабильных в нашей рок-музыке - оттого, что есть нечто вас объединяющее, или найдена идеальная пропорция творческого сосуществования: одна женщина, а все остальные мужчины, они неминуемо становятся джентльменами?

Светлана Сурганова: У нас в группе очень неформальные, теплые отношения, сложившиеся за долгие годы. Если, не дай бог, возникает какая-то неприятная ситуация, мы оказываем друг другу любую помощь. И если нужно просто поговорить или дать совет, ребята обращаются ко мне, и я с ними беседую... Безусловно, не обходилось без трений, парни любят иногда подтрунивать друг над другом, даже переходя границы. Но я стараюсь терпеливо учить их совместному сосуществованию. Нельзя сказать, что мы устраиваем какие-то специальные встречи - мы и так много времени проводим вместе на гастролях, во время записи альбомов. Я считаю, моя главная заслуга в том, что научила парней слушать и слышать друг друга, особенно во время репетиций, создания аранжировок. Лет десять назад идею могли зарубить с первых тактов, чуть до рукопашной не доходило. Но я говорила: "Ребята, имейте терпение, давайте выслушивать каждую идею, давайте пробовать ее сыграть, отработать, и только потом вычеркивать, если поймем, что она почему-то не работает". Сейчас уже могу сказать: наверное, у меня получилось. Мы теперь и слушаем и слышим друг друга.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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