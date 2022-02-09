Светлана Сурганова рассказала о новом альбоме и о том, как дружить с мужчинами

Популярная питерская группа "Сурганова и Оркестр" на будущей неделе начинает гастрольный тур с новым двойным альбомом "Все будет. Завтра". Он получился необычным: на первый диск попали баллады, лирика, оптимистичные песни с поп-мелодиями, на второй - более рокерские, психоделические, с размышлениями и попытками преодолеть тревоги... И пусть каждый сам решит, что ему в нынешней пандемии важней и полезнее... Поэтому почти все билеты уже распроданы, а Светлану упросили выступить еще и в "ТикТок". Она не отказала, но, как всегда, поступила, как хочет: читала стихи, пела акустику, говорила с аудиторией о том, что ее волнует. А в феврале у нее появился и аккаунт в "ТикТоке" - она читает там Ахматову, Цветаеву, Мандельштама...

Накануне российского тура-2022 певица, скрипачка и гитаристка рассказала обозревателю "РГ" о премьере, о новом видео "Волчица" и о том, почему именно "Сурганова и Оркестр" считаются самым стабильным и дружным коллективом на отечественной сцене.

Видео "Волчица" снимала Анастасия Лаврова, которая пишет волшебные стихи, но никогда не была клипмейкером. Вы шли на риск или уже догадывались, что лучшее видео на метафоричную песню снимет именно поэтесса, а не какой-нибудь мастер спецэффектов?!

Светлана Сурганова: Когда я впервые познакомилась с Анастасией, то по ее стихам и умению выражать свои мысли поняла, что она - человек очень творческий. Поэтому и предложила именно ей визуализировать наши песни, выбрав те, которые ей больше понравятся. Ведь всегда очень важно, чтобы у режиссера тоже появились интерес и желание творить. Вначале Анастасия выбрала "Ливень осенний" и "Акварель". И вопросов не было: эти песни и мне созвучны. Но когда она предложила еще и "Волчицу", то я сначала возражала: эта песня мне кажется наименее интересной в альбоме. Хотя там неплохие слова... Но Лавровой удалось меня убедить. Она сказала, что идея снять клип на эту песню пришла ей во сне. Это впечатляло: получается, что она и во сне работала над моим заданием...

Говорят, каждый человек похож на какое-то животное. Если удается понять, на какое, то и поступки, и мысли его становятся более понятными и предсказуемыми. Означает ли песня "Волчица", что и вы так думаете?

Светлана Сурганова: Нет, я в людях вижу скорее птиц - кто-то синичка, кто-то воробей, кто-то коршун. Какая птица я?! Не скажу.

Отчего в итоге ваш новый альбом "Все будет. Завтра" оказался столь необычным, что иногда даже кажется, будто на двух его дисках играют абсолютно разные группы?

Светлана Сурганова: Это потому, что песни - разные. В одних есть ощущение времени, в других - ощущение меня в этом времени и того, что меня пугает. Да, да, именно так! Я проанализировала многие из песен и поняла, что они нередко оказываются провидческими. И слова, которые появились на музыку парней (музыку в основном придумывал наш мужской коллектив, а я только слегка направляла и сортировала его идеи), меня немножко пугают. Ведь у меня частенько сбывается то, о чем я пою. Но сейчас у меня позиция наблюдателя. Наш альбом состоит из двух частей, вышедших с разницей в несколько месяцев, и теперь я просто наблюдаю. А альбом живет своей жизнью. Получился интересный духовно-интеллектуальный труд. И еще много песен осталось - хватит на следующий двойной альбом. Но на очереди - тур.

Раньше любую идею у нас могли зарубить с первых тактов. Теперь научились слушать и слышать друг друга

Ваш коллектив один из самых стабильных в нашей рок-музыке - оттого, что есть нечто вас объединяющее, или найдена идеальная пропорция творческого сосуществования: одна женщина, а все остальные мужчины, они неминуемо становятся джентльменами?

Светлана Сурганова: У нас в группе очень неформальные, теплые отношения, сложившиеся за долгие годы. Если, не дай бог, возникает какая-то неприятная ситуация, мы оказываем друг другу любую помощь. И если нужно просто поговорить или дать совет, ребята обращаются ко мне, и я с ними беседую... Безусловно, не обходилось без трений, парни любят иногда подтрунивать друг над другом, даже переходя границы. Но я стараюсь терпеливо учить их совместному сосуществованию. Нельзя сказать, что мы устраиваем какие-то специальные встречи - мы и так много времени проводим вместе на гастролях, во время записи альбомов. Я считаю, моя главная заслуга в том, что научила парней слушать и слышать друг друга, особенно во время репетиций, создания аранжировок. Лет десять назад идею могли зарубить с первых тактов, чуть до рукопашной не доходило. Но я говорила: "Ребята, имейте терпение, давайте выслушивать каждую идею, давайте пробовать ее сыграть, отработать, и только потом вычеркивать, если поймем, что она почему-то не работает". Сейчас уже могу сказать: наверное, у меня получилось. Мы теперь и слушаем и слышим друг друга.