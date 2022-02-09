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Рубрика: Общество

Теперь москвичи могут войти в электронную медкарту по Face или Touch ID

Текст: Любовь Проценко
Пользоваться возможностями мобильной версии электронной медкарты, доступной в приложении "ЕМИАС.ИНФО", в Москве стало еще удобнее: доступ к медкарте стал возможен без дополнительного ввода кода из СМС - только по короткому коду, отпечатку пальца или через Face ID. Важное обновление упростило доступ в приложение, в котором помимо медкарты также доступны онлайн-заполнение заявки на экспресс-тест на COVID-19, онлайн-запись на вакцинацию, к дежурному врачу в поликлинике и другим специалистам, а также запись на исследования по направлению. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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"У пользователей приложения "ЕМИАС.ИНФО" появилась новая возможность - теперь зайти в раздел с электронной медкартой можно по короткому коду доступа, а также настроить аутентификацию по Touch ID или через Face ID. Альтернативные безопасные и удобные способы доступа особенно важны во время подъема заболеваемости COVID-19, поскольку через это приложение, помимо просмотра сведений электронной медкарты, можно заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест, записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике. Новая возможность сэкономит время горожан и исключит необходимость дополнительного подтверждения входа по пин-коду из СМС, таким образом пользоваться приложением с медкартой станет еще удобнее. Этот способ авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию уникального кода-доступа пользователя или биометрии".

Для доступа к новым возможностям необходимо лишь обновить приложение до последней версии и один раз пройти полную авторизацию при входе в медкарту. После чего будет предложено придумать четырехзначный код доступа и, в зависимости от функционала смартфона, настроить альтернативные способы авторизации - по отпечатку пальца (Touch ID) или распознаванию лица (Face ID). Такой способ авторизации активно используется в банковских и других приложениях, работающих с чувствительной и конфиденциальной информацией, при этом данные биометрии хранятся только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше.

Отключить или снова включить вход в медкарту по отпечатку пальца или распознаванию лица можно в настройках приложения на вкладке "Прочее" в разделе "Вход в приложение". Также в настройках при желании можно изменять пароль для входа в медкарту.

Запись к дежурному врачу в поликлинике доступна в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Запись". Кроме того, записаться к дежурному врачу можно на портале mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу" и на сайте emias.info в разделе "Запись к врачу". Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без записи и предварительного звонка в порядке живой очереди.

Заранее заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест можно на сайте emias.info и в мобильном приложении с медкартой "ЕМИАС.ИНФО". В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания. Это занимает буквально 2 минуты. После ее заполнения формируется QR-код заявки, который следует предъявить в любом из центров экспресс-тестирования. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно в течение двух дней, не считая дня ее подачи.

Также через приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно записаться на вакцинацию от COVID-19 в пункты на базе городских поликлиник.

Подать заявку на предоставление доступа к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru, имея стандартную или полную учетную запись. Получить доступ к карте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования.

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При стандартной учетной записи услуга будет предоставлена по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи - в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Для открытия просмотра сведений медкарты нужно просто перейти по ссылке.

Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" разработано специалистами Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий Москвы. Скачать "ЕМИАС.ИНФО" можно в Google Play, App Store и App Gallery. Для корректной работы приложения необходимо следить за его своевременным обновлением. Функционал мобильного приложения регулярно расширяется.

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