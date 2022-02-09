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09.02.2022 09:23
Рубрика: Общество

Треть россиян признались в обмане на собеседованиях при приеме на работу

Текст: Владимир Емельяненко
Почти треть (31%) россиян сознались, что говорили неправду на собеседованиях при устройстве на работу. Чаще всего соискатели свободных вакансий при устройстве на работу приукрашивали правду о личной жизни, говорили неправду об отношениях с бывшими коллегами и руководством, а также несколько переоценивали свой опыт работы. Таковы итоги опроса аналитического центра университета "Синергия", проведенного по заказу РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При этом градация обмана, по данным "Синергии", разная: 7% сознались в откровенной лжи, 24% сказали, что это была частичная или невинная ложь, а вот 69% опрошенных заверили, что никогда не обманывали при приеме на работу.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как выяcнилось, чаще всего на собеседованиях при трудоустройстве говорят неправду при обсуждении личной жизни (40%), 23% соврали при обсуждении отношений с бывшими коллегами и руководителями, 15% - при обсуждении опыта работы, 11% приукрашивают степень владения навыками и компетенциями, неправду о карьерных планах говорят 7%.

Возможным скрывать детали автобиографии во время собеседования считают 38% опрошенных. Не говорить о своих недостатках и слабых сторонах считают допустимым 15%, 14% приукрашивают информацию о себе, 12% умалчивают о наличии второй работы или подработки. Около 6% полагают правильным не рассказывать об ошибках, допущенных на предыдущих местах работы. Правда, лишь 5% решаются на серьезный обман.

При этом 31% опрошенных считают бестактными вопросы о личной жизни, 14% не любят вопросы про компанию, куда они трудоустраиваются, 15% - о причинах поиска работы, почти 10% неприятны вопросы о личных недостатках. Лишь около 5% респондентов нейтрально относятся ко всем вопросам на собеседовании.

Более половины опрошенных (63%) сообщили, что волнуются на собеседовании, но контролируют волнение, 28% совсем не волнуются, а чуть менее 9% испытывают стресс.

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