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09.02.2022 21:03
Рубрика: Общество

Ученые открыли тайну о неизвестной дочери Марко Поло

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
В архивах Венеции обнаружена информация о неизвестной дочери Марко Поло. Аспирант университета Ка Фоскари Марчелло Болоньяри обнаружил в венецианском госархиве документ, подтверждающий, что у Марко Поло была четвертая, неизвестная ранее дочь по имени Аньезе. Для того, чтобы раскрыть тайну, проливающую свет на богатую биографию знаменитого путешественника, открывшего европейцам Китай, ученым понадобилось семь столетий.
В итальянских архивах найден документ, который доказывает, что у Марко Поло была еще одна неизвестная историкам дочь. Фото: GettyImages

По официальной информации, автор бестселлера "Книга о разнообразии мира" был женат лишь один раз. Его супруга Доната Бадоер, принадлежавшая к старинному венецианскому роду патрициев, подарила Поло трех дочерей: Фантину, Беллелу и Морету. Исследователи, приводящие в качестве доказательства насыщенную жизнь Марко Поло, полагают, что Аньезе появилась на свет до заключения союза с Донатой, в 1300 году. Поло вернулся в Венецию из своего путешествия на Восток в 1295 году. В 1298 году после морского сражения между Венецией и Генуей он был взят под стражу, а освобожден из генуэзской тюрьмы в 1299 году.

До сегодняшнего дня в открытых источниках "присутствовали лишь намеки", косвенно указывающие на существование четвертой дочери. Но лишь обнаружение в госархиве Венеции фрагмента ее завещания является неопровержимым доказательством, с которым трудно спорить. В документе, датированном 7 июля 1319 года, в качестве исполнителей воли покойной, которой на тот момент было 23-24 года, фигурируют имена трех душеприказчиков: мужа Николо Кальбо, отца Марко Поло и еще одного родственника, Стефано Поло. Ученым предстоит в ближайшее время выяснить, по каким причинам великий путешественник скрывал старшую дочь, а также была ли она рождена вне брака или в рамках официального союза, о котором по сей день ничего не было известно.

Ученые: Марко Поло, считающийся первооткрывателем Китая, никогда там не был
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