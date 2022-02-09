Украинский Т-64БВ образца 2022 года получил опытный пулемет Laska K-2

На Украине заявили об испытаниях очередной по счету версии советского танка Т-64БВ. Теперь эта машина образца 2022 года, доработанная специалистами Харьковского бронетанкового завода, получила "прицелы и приборы третьего поколения".

Правда, не уточняется, о чем идет ли речь: о тепловизионной технике или инфракрасной, с электронно-оптическими преобразователями. Они значительно различаются как по цене, так и по возможностям по обнаружению целей.

Как обычно, объявляется об очередном приближении к стандартам блока НАТО - взамен старой радиостанции установлена новая. Плюс внедрена другая система внутренней связи, смонтирована аппаратура навигации.

Говорится об установке кормовых решетчатых противокумулятивных экранов, на башне должны появиться резиновые щитки.

Усовершенствована топливная система и установлена бронезащита внешних топливных баков. Правда, на фотографиях, обнародованных концерном "Укроборонпром", никакого их усиления пока не видно. Танк вообще представлен "голым", без динамической защиты, фальшбортов и другого навесного оборудования.

Правда, сразу бросается в глаза, что на командирской башенке установлен не проверенный многолетней эксплуатацией НСВТ "Утес", а новый, появившийся лишь в прошлом году опытный 12,7-мм Snipex Laska K-2 под патроны 12,7х108 мм, внешне чем-то напоминающий классический заокеанский Browning М2.

Радикальных преимуществ по сравнению с прежними моделями у него не имеется. Например, точно такая же прицельная дальность по воздушным целям (1500 метров) и наземным (до 2000 метров). К тому же вряд ли за такой короткий срок пулемет удалось, что называется, довести до ума.

В минувшем году сообщалось об успешном клонировании "Утеса", получившего обозначение КТ-12,7, писали, что должны начаться испытания. Однако, судя по всему, его производители до сих пор испытывают большие проблемы, и поэтому на танках решили попробовать K-2.

По сути, повторяется история с автоматическими гранатометами КБА-117 и КБА-119, копиями АГС-17: их производство вроде бы наладили, но в войска стали поступать американские Mark 19 mod.3.