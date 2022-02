Умер знаменитый шоумен и актер Бамбер Гаскойн

Скончался Бамбер Гаскойн, первый ведущий чрезвычайно популярной в Великобритании телевикторины University Challenge, выходящей с 1962 года, актер и сценарист. Как передает Deadline, Бамбер отошел на 88-м году жизни в своем доме в Ричмонде после непродолжительной болезни.

Бамбер родился 24 января 1935 года в Лондоне. Выиграл стипендии в Итоне и Кембридже, где он читал курс английской литературы, сочинил мюзикл. Прорыв случился для Бамбера в 1962-м, когда его выбрали в качестве ведущего University Challeng - это британская адаптация американской викторины College Bowl, выходящей в Штатах с 1953-го (сначала на радио, далее - на ТВ).

Гаскойн вел викторину на протяжении четверти века, и многие его фирменные фразочки ушли в народ, став частью повседневного лексикона британцев. Самая известная из них I'll have to hurry you - "Я вынужден вас поторопить".

Оставив место ведущего (в 1994 году должность перешла к Джереми Паксману), Гаскойн написал ряд успешных книг, снял несколько документальных фильмов и создал онлайн-энциклопедию HistoryWorld. Кроме того в 2014-м шоумен унаследовал поместье в Суррее, где снимается топовая комедия BBC One "Призраки".

Как актер Бамбер появляется в сериале "Джонатан Крик", скетч-шоу Смита и Джонса, в череде документальных лент.