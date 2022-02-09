Новости

Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушки из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
Умер режиссер "Мечтателей" и "Лоэнгрина" Ганс Нойенфельс 11:00
Восьмая "Миссия невыполнима" станет последней для Тома Круза 10:52
Вышел новый трейлер спин-оффа "Истории игрушек" про Базза Лайтера 08.02.2022
Умер один из создателей "Космической одиссеи" Дуглас Трамбалл 08.02.2022

Умер знаменитый шоумен и актер Бамбер Гаскойн

Новости
    09.02.2022, 10:45
Текст:   Олег Усков

Скончался Бамбер Гаскойн, первый ведущий чрезвычайно популярной в Великобритании телевикторины University Challenge, выходящей с 1962 года, актер и сценарист. Как передает Deadline, Бамбер отошел на 88-м году жизни в своем доме в Ричмонде после непродолжительной болезни.

Бамбер родился 24 января 1935 года в Лондоне. Выиграл стипендии в Итоне и Кембридже, где он читал курс английской литературы, сочинил мюзикл. Прорыв случился для Бамбера в 1962-м, когда его выбрали в качестве ведущего University Challeng - это британская адаптация американской викторины College Bowl, выходящей в Штатах с 1953-го (сначала на радио, далее - на ТВ).

Гаскойн вел викторину на протяжении четверти века, и многие его фирменные фразочки ушли в народ, став частью повседневного лексикона британцев. Самая известная из них I'll have to hurry you - "Я вынужден вас поторопить".

Оставив место ведущего (в 1994 году должность перешла к Джереми Паксману), Гаскойн написал ряд успешных книг, снял несколько документальных фильмов и создал онлайн-энциклопедию HistoryWorld. Кроме того в 2014-м шоумен унаследовал поместье в Суррее, где снимается топовая комедия BBC One "Призраки".

Как актер Бамбер появляется в сериале "Джонатан Крик", скетч-шоу Смита и Джонса, в череде документальных лент.

Новости

Объявлены номинанты премии "Оскар-2022" 08.02.2022
"Ричера" продлили на второй сезон 08.02.2022
Скончался 90-летний ветеран "Ленфильма" Феликс Эскин 08.02.2022
Вышел трейлер детектива "Мегрэ и таинственная девушка" с Депардье 08.02.2022
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 08.02.2022
Вышел трейлер второго сезона сериала Евгения Кулика "Два" 08.02.2022
Сериал "Андор" продлен на второй сезон 08.02.2022
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Вышло видео с новыми кадрами из "Бэтмена" 08.02.2022
Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Гая Ричи 06.02.2022
Названа дата выхода сериала про Оби-Вана Кеноби 06.02.2022
⧣ утраты
Фото: iStock
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 08.02.2022
На 53-м году жизни умер шансонье Юрий Филь 08.02.2022
Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак 08.02.2022