В Беларуси стартовали совместные военные учения "Союзная решимость"

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Беларусь для контроля готовности российских подразделений к участию в совместном российско-белорусском учении "Союзная решимость".

Десятого февраля в Беларуси стартует активная фаза этих масштабных учений. В течение десяти дней российские и белорусские подразделения будут оттачивать совместные действия по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму.

Кроме того, в ходе маневров военные двух стран отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции.

Начальник российского Генерального штаба изучил, как прошло развертывание и боевое слаживание российских подразделений, которые в течение нескольких недель прибывали в Беларусь.

На первом этапе подготовки к учениям была выполнена передислокация и создание в Беларуси группировок войск. Военные организовали охрану и оборону важных государственных и военных объектов. Под охрану была взята государственная граница в воздушном пространстве.

Также прошла проверка готовности и способности противовоздушной обороны выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

На учения прибыли российские военнослужащие, вооружение и военная артиллерийская техника Восточного военного округа. Также в Беларуси развернулись несколько дивизионов ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитные комплексы "Панцирь-С". В небе над республикой сейчас ведется воздушное патрулирование российскими бомбардировщиками Ту-22. Кроме того, в республику переброшены современные российские истребители Су-35С.

Самолеты заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и отработали перехват воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В ходе второго этапа проверки, который продлится до 20 февраля, будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков и перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов.

Россия не раз заявляла, что эти маневры носят исключительно оборонительный характер и не направлены против третьих стран. По окончании маневров воинские части и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Беларуси.

По словам начальника Генштаба ВС Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича, при подготовке к учениям "Союзная решимость" был в том числе учтен анализ развития событий кризисной ситуации в Республике Казахстан в начале текущего года.