В Беларуси существенно обновлен Кодекс об образовании

В Беларуси увидел свет основательно переработанный Кодекс об образовании. Разработчики обновленного документа едины во мнении: основные принципы системы образования остались незыблемыми. Это его доступность, качество и социальные гарантии. Но и новаций более чем достаточно. Одна из основополагающих - предусмотренное кодексом всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время - общего базового). При этом проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам будет осуществляться в виде централизованного экзамена, но порядок его проведения еще предстоит утвердить.

Что еще? Для студентов дистанционная форма получения образования станет не вариантом заочной, а отдельным направлением. Устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования. Предусмотрено получение дошкольного образования на дому тем детям, которые по медицинским показаниям не могут посещать сады. Общим же принципом для всех уровней системы станет инклюзия - обеспечение равного доступа к знаниям для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Несколько важных изменений на уровне школ. Начнем с того, что руководители учреждений образования получили возможность принимать детей в первый класс на основании заявления одного из законных представителей ребенка и решения педагогического совета, если будущему ученику исполнится 6 лет не к 1 сентября или парой недель позже, а до конца календарного года. Появится конкурсный отбор в 10-е классы гимназий. Он будет осуществляться по среднему баллу свидетельства об общем базовом образовании и отметок по предметам, которые учащиеся будут изучать на повышенном уровне. Факультативные занятия можно будет проводить в субботу, и если раньше это было возможно только для учащихся старших классов, то теперь - с 5-го класса.

По новым правилам в первый класс теперь могут зачислить даже пятилетнего ребенка

В вузах можно будет получить общее высшее образование (4-4,5 года, бакалавриат), углубленное высшее образование (1-2 года, магистратура), а по наиболее сложным специальностям (например, при подготовке врачей) вводится 5-6-летнее непрерывное высшее образование.

Решено упорядочить наименования учреждений образования. К примеру, ясли, ясли-сад, детский сад теперь будут называться одинаково - детский сад. При этом количество данных заведений не меняется. Вводится единое наименование учреждений профессионально-технического и среднего специального образования - колледж. Останется три вида вузов - институт, академия (консерватория) и университет.

Важное внимание в обновленном кодексе уделяется укреплению дисциплины. В частности, уточняется порядок отчисления обучающихся. К основаниям для отчисления отнесены, например, случаи привлечения к административной ответственности за однократное совершение грубого административного правонарушения или привлечение к уголовной ответственности за преступления против человека. Что касается восстановления для продолжения получения образования лиц, не завершивших освоение содержания одного из видов образовательных программ и отчисленных из учреждений образования, то оно будет осуществляться не с 1 сентября, как это делается сейчас, а с того же семестра (полугодия), с которого они были отчислены.

3 вида вузов останется в обновленном Кодексе об образовании - институт, академия (консерватория), университет.

Распределение выпускников дневных отделений после окончания обучения за счет бюджета остается. Вместе с тем обладатели дипломов, обучавшиеся на платной основе и обратившиеся за направлением на работу, также смогут получить статус молодого специалиста. Еще одна важная социальная гарантия - введение трудоустройства в счет брони для детей-сирот и лиц с особенностями психофизического развития, получивших профессиональное образование. Вместе с документом об образовании им будет выдаваться свидетельство о направлении на работу на забронированное рабочее место.

Учтены в кодексе и интересы организаций, желающих заполучить квалифицированных специалистов на основе целевой подготовки. Такое право предоставлено нанимателям, расположенным не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах. Данная подготовка предусмотрена как на уровне профессионально-технического и среднего специального образования (колледжей), так и на уровне высшего.