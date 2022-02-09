В Большом театре Беларуси представят книгу "Феномен Валентина Елизарьева"

Родился в Баку, яркий представитель ленинградской балетной школы, создал современное лицо белорусского балета. Все это - о Валентине Елизарьеве, народном артисте СССР, художественном руководителе Большого театра Беларуси. 2 марта в театре пройдет необычная премьера - не балета, не оперы, а… книги - "Феномен Валентина Елизарьева".

- Писать книгу о Валентине Николаевиче - не самая простая задача, - признается автор Инесса Плескачевская, собственный корреспондент газеты "СБ. Беларусь сегодня". - Книг о нем написано немало, я их прочитала и какое-то время думала: как написать о человеке, которого в Беларуси знают, кажется, все?

Инесса Плескачевская решила писать книгу с точки зрения зрителя и журналиста:

- Некоторые мои книги ("Исторические прогулки с Франциском Скориной", "Без железного занавеса") построе­ны на интервью. Я ездила в разные страны, разговаривала со многими людьми, сопоставляла различные точки зрения. Мне кажется, это интересно. Так же решила писать книгу и о нашем выдающемся хореографе - поговорить с людьми, которые оставили след в его жизни.

К радости автора оказалось, что имя Валентина Елизарьева открывает даже закрытые двери:

- Вот, например, Михаил Барышников - гений танца, много лет не дает интервью. С Валентином Николаевичем они жили в одной комнате в интернате, когда учились в хореографическом училище им. Вагановой (сейчас - Академия русского балета им. Вагановой. - Прим. авт.). И когда я попросила Барышникова об интервью, он сразу откликнулся и рассказал, каким "не по годам серьезным" запомнил мальчика Валю.

Великий хореограф Валентин Елизарьев навсегда изменил белорусский балет

Чтобы сделать интервью с Родионом Щедриным, Инесса ездила в Мюнхен и услышала: "Я делаю исключение из своей нынешней жизни, потому что сейчас никому не даю интервью. Но поскольку Елизарьев, правда, симпатия большая Майи Михайловны (Плисецкой. - Прим. авт.), и моя тоже, я делаю это исключение. К тому же я искренне расположен к Беларуси".

О том, какое место в их жизни сыграло сотрудничество с Валентином Елизарьевым, рассказали народные артисты России Нина Ананиашвили и Андрис Лиепа. Как избежал соблазна стать "мини-Елизарьевым" в хореографии, но стал "мини-Елизарьевым" в преподавании, говорит народный артист Молдовы Раду Поклитару (за этим интервью автор ездила в Киев). Есть ли конкуренция между хореографами, размышляют другие знаменитые выпускники ленинградской консерватории - Борис Эйфман и Генрих Майоров.

Но больше всего в книге, конечно, белорусских голосов.

- С Валентином Николаевичем мы записали около 12 часов интервью, - рассказывает Инесса Плескачевская. - Многие сомневались, удастся ли мне его разговорить, потому что Елизарьев - человек закрытый, не подпускающий к себе близко, особенно после того, как девять лет был вне театра, и многие из тех, кого он считал друзьями, его предали. Но мне повезло, и Валентин Николаевич "разговорился". Мы говорили также с его супругой Маргаритой Николовной, детьми Александром и Анной. Мне кажется, это одно из главных достоинств моей книги - откровенные Елизарьевы.

О своей работе с маэстро рассказали народные артисты Беларуси Людмила Бржозовская, Татьяна Ершова, Инесса Душкевич, Владимир Иванов, Ирина Еромкина, заслуженные артисты Беларуси Олег Еромкин, Людмила Хитрова, Татьяна Шеметовец и другие.

- Когда начинаешь какой-то проект, не всегда знаешь, что получишь в итоге, - признается Инесса Плескачевская. - Вот и с "Феноменом Валентина Елизарьева" так вышло. С одной стороны, получилось то, что я задумывала, - книга о великом хореографе, который навсегда изменил белорусский балет. С другой - это оказалась еще и книга о природе творчества, потому что и Валентин Николаевич, и другие мои собеседники много говорили именно об этом - как, из чего рождается спектакль. И есть еще третье: параллельное повествование в книге - подготовка новой авторской редакции одного из самых любимых зрителями балетов Елизарьева - "Щелкунчик".

Кстати

У вас еще есть шанс попасть на премьеру и даже получить автографы героя книги и ее автора. Для этого продолжите фразу "Я люблю балеты Валентина Елизарьева, потому что…" и пришлите ваш вариант на адрес parter@bolshoibelarus.by с пометкой "Книга". Валентин Елизарьев и Инесса Плескачевская прочтут ваши письма и выберут наиболее понравившиеся, поэтому победителей будет двое. Результаты розыгрыша опубликуют на сайте Большого театра Беларуси 15 февраля.