В Европе возобновляют турпоездки

Вслед за Великобританией Германия и Литва, где действовали довольно жесткие антиковидные ограничения, начинают смягчать режим и открывать границы для туристов, правда пока только из европейских стран. Об этом сообщают представители туристического рынка. Однако въезжать даже в "закрытые" страны могут и российские туристы при определенных условиях.

В Литву туристы из Евросоюза и Европейской экономической зоны смогут въезжать с сертификатами вакцинации от COVID-19 либо по справке о выздоровлении или по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, в Литве больше не потребуется предъявлять документы, связанные с коронавирусом для доступа в закрытые общественные места, в том числе на туристические объекты, рестораны, места проведения культурных или спортивных или культурных мероприятий. Сохраняется только ношение масок или респираторов в помещении и соблюдение социальной дистанции.

В Германии рассматривают возможность смягчить антиковидные меры с 19 марта. Отменят масочный режим, требования к социальной дистанции. Кроме того, разрешат въезжать туристам из Евросоюза и будут выпускать немецких туристов за рубеж. По отзывам жителей Германии, в стране действовал довольно жесткий режим ограничений. Нельзя было выезжать на отдых за границу, при этом купленные туры пропадали. На этом фоне в Греции в этом году рассчитывают начать турсезон уже с 1 марта, ожидая притока туристов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала отменить или ослабить ограничения на поездки, так как подобные меры могут нанести экономический и социальный ущерб. С 1 февраля ограничения уже сняла Дания и отменила сдачу ПЦР-теста перед вылетом для въезда в страну. В других странах Европы также смягчают режим.

C учетом стабилизации эпидемиологической обстановки многие страны мира меняют протоколы въезда, в том числе разрешают туристические поездки, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Например, в Италии можно посещать рестораны, музеи, горнолыжные подъемники по ПЦР-тестам. Но въезд в страну с туристической визой пока невозможен. Туррынок ждет по этому вопросу окончательного решения Евросоюза и отдельных стран, говорит эксперт.

Попасть в закрытые страны Европы туристы могут из открытых стран по шенгенской визе

Однако въехать в пока закрытые страны туристы из России могут уже сейчас через территорию других государств. В октябре Греция открыла свои границы и выдает шенгенские визы, поясняет Горин. Но при планировании зарубежных поездок нужно учитывать правила в каждой из стран. Туристы могут путешествовать в некоторые страны, которые еще не открыли въезд для туристов, при наличии прививки зарегистрированной в ВОЗ вакциной. При этом нужно соблюдать правило первого въезда, напоминает Горин. Если получена греческая виза, то первой страной въезда должна быть именно Греция.

К тому же в любом случае многие страны разрешают сейчас въезд по особым обстоятельствам, то есть в связи с работой, учебой, воссоединением семьи и другими целями.

Можно прогнозировать, что в этом году будет больше доступных направлений, отметил Горин. Сейчас из 79 открытых стран есть шесть, куда выполняются чартерные рейсы. Но некоторые страны пока не вошли в полный формат перевозки, так действуют квоты на число рейсов. "Надеемся, что будет больше рейсов в Грецию, Болгарию, Хорватию, на Кипр и многие другие страны", - сказал он.