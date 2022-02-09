В Германии студентам-медикам запретили носить бороды из-за масок

В городе Грайфсвальд на севере Германии администрация медицинского университета запретила сотрудникам и студентам носить бороду, так как это мешает правильному ношению защитной маски, сообщает телеканал RTL.

На коридорах учебного заведения развешены плакаты с изображением "правильных" причесок. Борода находится под запретом. С ней не допустят на занятия, где учащиеся используют маски класса FFP2. В ответ на запросы руководство университета пояснило, что "гигиеничные усы" носить можно. Они не препятствуют ношению маски.

"Мы носим маску FFP2, чтобы защитить себя. И это происходит только в том случае, если она плотно прилегает к лицу", - заявил руководитель кризисного штаба университета Клаус Ханенкампф. По его словам, власти стремятся обезопасить персонал и учащихся от коронавируса. В данном конкретном случае "вмешательство в права личности" было неизбежным. Хотя, конечно, есть и недовольные этим распоряжением.