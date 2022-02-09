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09.02.2022 18:43
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект об обязанности госорганов вести соцсети

Текст: Татьяна Замахина
Органы власти будут обязаны создавать официальные страницы в социальных сетях и публиковать актуальную информацию. Этому посвящен законопроект, который внес в ГД глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По мнению автора, это поможет гражданам вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях - от федерального до муниципального.

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Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях повышения открытости государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций.

Нынешнее законодательство не накладывает никаких конкретных обязанностей по непосредственному обеспечению такими организациями доступа к информации о своей деятельности, указал разработчик.

"При этом в современных реалиях наличие сайта организации оказывается недостаточным, - говорится в сопроводительных материалах. - Сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются социальные сети".

В связи с этим предлагается ввести обязанность для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

Для реализации устанавливаемых обязанностей Минцифры России разработает функционал на базе портала Госуслуг. Он будет использоваться в целях публикации и редактирования информации в социальных сетях органами и организациями, предполагают поправки.

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