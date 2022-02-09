В Госдуму внесен проект об обязанности госорганов вести соцсети

По мнению автора, это поможет гражданам вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях - от федерального до муниципального.

Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях повышения открытости государственных органов, органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций.

Нынешнее законодательство не накладывает никаких конкретных обязанностей по непосредственному обеспечению такими организациями доступа к информации о своей деятельности, указал разработчик.

"При этом в современных реалиях наличие сайта организации оказывается недостаточным, - говорится в сопроводительных материалах. - Сложились новые, уже более привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, наиболее популярными из которых являются социальные сети".

В связи с этим предлагается ввести обязанность для органов и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.

Для реализации устанавливаемых обязанностей Минцифры России разработает функционал на базе портала Госуслуг. Он будет использоваться в целях публикации и редактирования информации в социальных сетях органами и организациями, предполагают поправки.