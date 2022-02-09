В компаниях назвали оптимальное количество дней для работы на удаленке

Гибридный график работы (часть времени удаленно, часть - в офисе) планируют использовать в 2022 году большинство компаний. При этом наиболее желаемый график - 2-3 рабочих дня из дома, а остальные - из офиса (результаты исследования Logitech и Аналитического центра НАФИ).

Пандемия COVID-19 вызвала не только экстренный переход бизнеса в цифровой формат, но и принесла с собой набор новых установок и привычек.

Абсолютное большинство компаний (94 процента) организовывали для своих сотрудников удаленную работу. И до сегодняшнего дня 89 процентов работодателей оставили часть сотрудников на дистанционке.

Первое условие для удаленной работы - набор техники: ноутбук или персональный компьютер с гарнитурой и веб-камерой, а также принтер или сканер.

Согласно результатам исследования, сотрудники каждой второй компании в гибридном формате работы используют корпоративную и личную компьютерную технику (57 процентов). 4 из 10 компаний полностью обеспечивают своих работников оборудованием (36 процентов), а в 7 процентах компаний сотрудники используют только личную технику.

Если в начале пандемии из-за новых форм труда 82 процента компаний ощущали снижение продуктивности, то впоследствии продуктивность сотрудников выросла, отмечают 60 процентов компаний.

86 процентов компаний планируют в 2022 году использовать гибридный формат, то есть сочетать удаленную работу с работой из офиса. Работники, по мнению их руководителей, считают наиболее желаемым форматом 2-3 дня работать из дома и 4-5 дней - из офиса.

73 процента представителей компаний, надеются, что сочетание удаленной и офисной работы позволит оптимизировать рабочие места и сократить расходы.

Бизнес продолжает цифровизироваться. Доля компаний с базовым и средним уровнем цифровизации за последние два года выросла до 89 процентов. В электронную среду перешли встречи и переговоры - с использованием средств видео-конференц-связи (ВКС).

По мнению участников исследования, возможность удаленного ведения переговоров существенно экономит деньги на транспорт (91 процент) и время сотрудников (86 процентов), а также улучшает внутрикорпоративные коммуникации (75 процентов). Представители малого бизнеса реже соглашаются с этим.