В лаборатории пояснили, как будет проходить оформление QR-кодов по наличию антител

Тестирование на антитела классов М и G выполняются в лабораториях с апреля 2020 года, их проведение хорошо налажено, а точность результатов высока. С технической точки зрения передать результаты анализов на портал Госуслуг никаких проблем не составит, ответили "Российской газете" в сети медицинских лабораторий "Инвитро" в ответ на запрос о новой возможности получения QR-кода по результатам тестирования на антитела IgG к коронавирусу, наличие которых свидетельствует о перенесенном ранее заболевании.

"В "Инвитро" исследования на антитела классов M и G, качественные и количественные, выполняются уже довольно длительное время, с апреля 2020 года. Стоимость варьируется в зависимости от вида исследования и города и составляет от 1 090 рублей без учета стоимости взятия биоматериала", - ответили в пресс-службе "Инвитро".

Эксперты компании пояснили, что качественное определение специфических антител класса G (IgG) к Spike (S) антигену коронавируса SARS-CoV-2 выполняется, чтобы оценить иммунный ответ на вакцинацию вакцинным препаратом на основе RBD-домена Spike, либо проверить иммунный статус после перенесенного COVID-19.

"Что касается передачи результатов данного исследования на Госуслуги, то пока что нам не известно, как именно будет происходить этот процесс, какими будут требования к частной лабораторной диагностике. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы полностью выполнить все соответствующие требования со стороны регулятора. Однако с учетом того, что мы сейчас уже успешно передаем на Госуслуги данные о результатах ПЦР-тестирования пациентов нашей сети, можно предположить, что не будет больших проблем с расширением этого процесса на один или несколько дополнительных исследований из линейки наших тестов на антитела к коронавирусной инфекции. Технологически мы к этому полностью готовы", - заверили "РГ" в "Инвитро".