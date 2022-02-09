В ЛДПР сообщили о самочувствии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает работать, его самочувствие хорошее. Об этом заявили в пресс-службе фракции, комментируя информацию о госпитализации политика.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Жириновский якобы госпитализирован в Центральную клиническую больницу, которая находится в ведении управделами президента РФ.

"Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать", - сказали в пресс-службе ЛДПР, отвечая на вопрос информагентств.