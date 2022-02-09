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Рубрика: Культура

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на Академические премии "Оскар" 2022 года

Текст: Валерий Кичин
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8676)
В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на Академические премии "Оскар" 2022 года. Их огласили по Zoom актеры Трейси Эллис Росс и Лесли Джордан; церемония прошла под лозунгом "Любители кино, объединяйтесь!" - поэтому часть номинаций объявляли в Zoom-включениях "люди из народа": врачи, спортсмены, молодые ученые, рабочие с Таймс-сквер...

В главной категории "Лучший фильм" по новому регламенту премии десять названий: "Аллея кошмаров", "Белфаст", "Вестсайдская история", "Власть пса", "Дюна", "КОДА: ребенок глухих родителей", "Лакричная пицца", "Не смотрите наверх", "Сядь за руль моей машины", "Король Ричард". Номинанты в категории "Лучшая режиссура": Кеннет Брана ("Белфаст"), Стивен Спилберг ("Вестсайдская история"), Рюсукэ Хамагути ("Сядь за руль моей машины"), Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца") и Джейн Кэмпион ("Власть пса").

Фото: Про:Взгляд
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Актерские номинации сложились так. Лучшие исполнители главных ролей: Джессика Чэстейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Оливия Колман ("Незнакомая дочь"), Пенелопа Крус ("Параллельные матери"), Николь Кидман и Хавьер Бардем ("Быть Рикардо"), Кирстен Стюарт ("Спенсер"), Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса"), Уилл Смит ("Король Ричард"), Дензел Вашингтон ("Трагедия Макбета"), Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!"). Среди актеров второго плана Джесси Баркли ("Незнакомая дочь"), Ариана ДеБоз ("Вестсайдская история"), Джуди Денч ("Белфаст"), Кирстен Данст, Коди Смит-Макфи и Джесси Племонс ("Власть пса"), Онжаню Эллис ("Король Ричард"), Киран Хайндс ("Белфаст"), Трой Коцур ("КОДА..."), Джей Кей Симмонс ("Быть Рикардо").

В категории международных фильмов России нет - драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко была отсеяна еще на предыдущей стадии. Здесь состязаются "Сядь за руль моей машины" (Япония), "Побег" (Дания), "Рука бога" (Италия), "Лунана: Як в классе" (Бутан) и "Худший человек на свете" (Норвегия). Зато в номинации короткометражных анимаций - маленькая любовная история из России "БоксБалет" Антона Дьякова. Ее конкуренты - "Робин Робин", "Бестия", "Дело об искусстве", "Стеклоочиститель".

Итог состязания международных фильмов, думаю, почти предрешен наличием в списке японской трехчасовой драмы "Сядь за руль моей машины". Хотя в число номинантов стремительно влетела, растолкав более развитые кинематографии, "Лунана: Як в классе" из Бутана - семейная драма о певце и его бабушке с их мечтой переселиться в Австралию. Эта типичная "темная лошадка" вряд ли изменит сложившийся расклад сил в номинации, но еще раз напомнит о Его Величестве Случае, который часто правит бал на мировых призовых рулетках.

Объявление номинаций подтвердило многие предположения, но и принесло сюрпризы. Так, предсказуемо было лидерство фильмов "Власть пса" Джейн Кэмпион (12 номинаций) и "Вестсайдская история" Стивена Спилберга (7). Но мало кто ожидал столь стремительного взлета ужастика Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" или черно-белой саги "Белфаст" Кеннета Браны. Четыре номинации образовались у японской драмы "Сядь за руль моей машины" - одной из немногих иностранных картин, вышедших за пределы отведенной им секции "Международный фильм". Эпоха пандемии вынудила академию обратить внимание на потоковые сервисы, и вот фильм компании AppleTV "КОДА: ребенок глухих родителей" стал из номинантов далеко не последним.

На "Оскаре" что-либо предсказывать - себе дороже. Но в номинации "Лучший фильм" результат выглядит предрешенным: новозеландка Джейн Кэмпион уже побила исторический рекорд, став первой женщиной-режиссером, дважды выдвинутой за профессиональное мастерство на "Оскар". А раз так, то какой академик откажется от соблазна сделать ее третьей женщиной в истории, получившей из всех "Оскаров" самого главного!

Сильные позиции у вышедшего в первый ряд "Белфаста" - без почетных наград он точно не уйдет. И целиком во власти случая номинация "Лучший режиссер", где все карты может смешать тот же японский фильм Хамагути - он уже снискал симпатии премии БАФТА как европейского аналога "Оскара" и пылкую любовь всего международного сообщества кинокритиков.

Культура Кино и ТВ Мировое кино "Оскар"-2022 Кино и театр с Валерием Кичиным

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