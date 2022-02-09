В Минпромторге оценили объемы серийного производства самолетов "Байкал"

Ежегодно планируется выпускать по 30 новых самолетов "Байкал", рассказал "РГ" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Согласно консервативному сценарию, ежегодный темп производства может быть на уровне 30 самолетов, оптимистичные оценки - 50 самолетов и более", - сказал глава Минпромторга.

Как пояснил Мантуров, сейчас завершаются работы по формированию производственной кооперации. Уже определены поставщики основных систем, площадки для агрегатного производства, финальной сборки самолетов и передачи их заказчику. При этом мощности производства будут наращиваться с учетом спроса на эти самолеты.

В Минпромторге отметили, что речь идет не столько о замене выбывающих самолетов Ан-2, которых в коммерческой эксплуатации осталось менее 50 единиц, не считая машин, занятых на авиаработах, а о полном удовлетворении спроса отечественных перевозчиков на самолеты такой размерности. Закрыть первоочередные потребности действующих российских эксплуатантов вполне реально на рубеже 2025-2026 годов.

Также планируется выводить новый самолет "Байкал" на экспорт.

Российская разработка ЛМС-901 "Байкал" - современный легкий многоцелевой девятиместный самолет с одним турбовинтовым двигателем. Проектировать машину начали в 2019 году. Первый полет самолета состоялся в конце января 2022 года в Екатеринбурге. Самолет представили на выставке NAIS 2022.