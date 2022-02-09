В Минске открылась уникальная выставка о последнем императоре России и его семье

В Национальной библиотеке Беларуси открылась экспозиция, посвященная семье последнего российского императора. Проект "Венценосная семья. Путь любви" рассказывает о жизни, служении и духовном пути императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.

- Высота нравственного облика семьи Николая II имеет отношение не только к России, но и к Беларуси, - сказал на открытии выставки Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. - Тогда мы были единой страной. Российский император пребывал в ставке в Могилеве. Выставка, уже случившаяся в этом городе, будет и дальше путешествовать по Беларуси. Проект позволяет многое переосмыслить и извлечь уроки из истории. Это особенно важно в Год исторической памяти. Посетители станут открывать для себя любовь к родине и ближним, семье.

Многочисленные фотографии и репродукции картин, жизнеописания семьи Романовых, дневниковые записи, документы, свидетельства очевидцев - всего более 200 экспонатов знакомят посетителей с историей многострадальной венценосной семьи. На черно-белых снимках запечатлены различные моменты из жизни царской семьи, начиная с детских лет цесаревича Николая и заканчивая последними днями. Большинство кадров очень личные, но их сюжеты несут великий посыл, транслируя образец христианской семьи и жизни, исполненной веры, любви и служения народу.

- Проект призван дать нам образец семейной жизни, которая помогла венценосной семье выдержать тяжелейшие испытания: болезни, войну, мученическую смерть, - обращает внимание на цель выставки автор и куратор проекта, пресс-секретарь епархиального управления Могилевской епархии Белорусской православной церкви Илья Сидорович. - Это пример, как путем семейной жизни и любви человек может достичь царства Божия. Еще одна задача экспозиции - стереть клеветнические штампы в отношении последнего русского императора.

На отдельных стендах представлены достижения правления царя Николая II. Вокруг его фигуры было немало споров. Спорят до сих пор. Но в 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего российского императора Николая II и его семью в лике святых страстотерпцев.

Руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси Эдуарда Крусткална впечатлил высокий научный уровень экспозиции.

- Жизнь Николая II может дать нам нравственный урок. Через духовный подход к истории императорской семьи мы иначе взглянем на историю прежней России.

Для оформления выставки выбрали три цвета. Белое полотно - своего рода фон семейной истории венценосной семьи. Бордовое символизирует период правления русского царя. Черная ткань обрамляет сюжеты, повествующие о трагических днях династии.

Материалы, представленные в экспозиции, позволяют по-новому взглянуть на исторические события и понять, почему Православная церковь причислила венценосную семью к лику святых.