В Москве сокращается количество госпитализированных с COVID-19

За последние сутки в столице госпитализированы 1528 инфицированных COVID-19, а днем ранее было 1566 человек. Об этом сообщает официальный портал "Стопкоронавирус.рф".

Напомним, накануне таких было 1322, в то время как на прошлой неделе количество москвичей, нуждающихся в стационарной помощи в среднем было 1600 человек. Это вынудило городские власти открыть резервные койки для лечения заболевших.

Продолжает сокращаться и число заразившихся коронавирусом. За последние сутки их выявлено 11 521, в то время как накануне было 12 902, а в начале недели - 15 422. На предыдущей неделе число заразившихся доходило в среднем до 26 тысяч человек.