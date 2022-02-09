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09.02.2022 14:29
Рубрика: Экономика

В Пенсионном фонде рассказали, как оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Текст: Ольга Игнатова
С 2022 года оформлением и выплатой ежемесячных пособий на детей до 1,5 лет для ряда категорий граждан занимается Пенсионный фонд России.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Через ПФР пособие могут получать неработающие мамы ребенка до 1,5 лет, уволенные во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности ИП, нотариуса или адвоката, напоминают специалисты ПФР в Instagram.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Пенсии и пособия будет начислять единый Социальный фонд

Также через ПФР теперь получают пособия неработающий родитель (пособие до 1,5 лет могут назначить не только маме ребенка, но и отцу, дедушке или бабушке, которые непосредственно ухаживают за ребенком), а также опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком, другие категории граждан.

При этом важно помнить, что пособие по уходу за ребенком назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице.

Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, то размер пособия составляет 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Минимально: 7 082,85 руб. в месяц, максимально: 14 166 руб. в месяц. Пособие предоставляется за весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года.

Обратиться за пособием можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр. Более подробную информацию можно получить на сайте ПФР.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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