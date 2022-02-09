В Пенсионном фонде рассказали, как оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Через ПФР пособие могут получать неработающие мамы ребенка до 1,5 лет, уволенные во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности ИП, нотариуса или адвоката, напоминают специалисты ПФР в Instagram.
Также через ПФР теперь получают пособия неработающий родитель (пособие до 1,5 лет могут назначить не только маме ребенка, но и отцу, дедушке или бабушке, которые непосредственно ухаживают за ребенком), а также опекун или родственник, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком, другие категории граждан.
При этом важно помнить, что пособие по уходу за ребенком назначается только в том случае, если ухаживающий не получает пособие по безработице.
Если увольнение произошло во время отпуска по беременности и родам, то размер пособия составляет 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Минимально: 7 082,85 руб. в месяц, максимально: 14 166 руб. в месяц. Пособие предоставляется за весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня отпуска по уходу, заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года.
Обратиться за пособием можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофункциональный центр. Более подробную информацию можно получить на сайте ПФР.