В РФ решили ужесточить выдачу лицензий на производство спиртовых лосьонов

Росалкогольрегулирование фиксирует существенное увеличение количества заявлений на получение лицензии на выпуск парфюмерно-косметической продукции, рассказал в интервью "РГ" глава ведомства Игорь Алешин.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию и выявляем возможные риски появления "альтернативных" видов продукции: суррогатов или жидкостей "двойного назначения", которые могли бы составить конкуренцию легальному алкоголю. Конечно, речь не о прямой конкуренции, а об оптимизации затрат путем уклонения от уплаты акцизов и налогов", - пояснил он.

В пример он привел фармацевтический спирт. Раньше его продавалось на 5 млн дал больше. Он легально продавался в интернете: его разливали в подвалах и на рынок выходил нелегальный алкоголь. Как только эта лазейка была закрыта (производителей спиртосодержащих лекарств обязали подключаться к ЕГАИС), примерно 2 млн из этого объема было возвращено в пищевое производство. Но теперь появилась другая лазейка для производства нелегального алкоголя.

"Сейчас "выручает" парфюмерно-косметическая продукция - есть лосьоны с содержанием 70% спирта. И сразу в разы увеличилось количество заявлений на получение лицензии на выпуск парфюмерно-косметической продукции, и отказывать мы в этом не можем", - рассказал Алешин.

Однако, по его словам, Росалкогольрегулирование сейчас готовит предложения по изменению законодательства, чтобы свести на нет и эту возможность.

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