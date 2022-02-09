В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться ковидом от смартфона

В Роспотребнадзоре предупредили, что мобильные телефоны могут быть одними из главных источников разных бактерий и вирусов, в том числе SARS-CoV-2, и рассказали, что делать, чтобы не заразиться. Гайд о том, как обезопасить себя, опубликован на сайте ведомства.

По словам специалистов, есть несколько причин, почему смартфоны могут быть рассадниками инфекций.

Во-первых, владельцы телефонов далеко не всегда берут его только что помытыми руками. Во-вторых, часто владельцы никогда не чистят свои гаджеты, боясь их повредить. В-третьих, многие берут телефоны с собой в туалет - "богатое" различными возбудителями место. И после всего перечисленного при разговорах смартфон находится возле самого лица.

Избежать заражения, по словам экспертов, можно строгой гигиеной рук и обработкой самого телефона.

"После посещения общественных мест и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства", - говорится в сообщении.

Сам телефон нужно регулярно обрабатывать антисептиками, особенно там, где корпус соприкасается с лицом. Чехол же специалисты советуют снимать и обрабатывать отдельно, а лучше вообще обходиться без него.