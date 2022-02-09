В России в 2021 году появилось более миллиона квартир

В 2021 году в России было построено 10,1 тысячи многоквартирных домов. Население построило 373,4 тысячи индивидуальных домов. Всего появилось 1,2 млн новых квартир. Такие данные сообщает Росстат, подводя итоги года.

Многоквартирные дома составили менее половины построенного жилья. Население возвело 49,1 млн кв.м, это 53% от общего объема жилья, введенного в 2021 году (всего появилось 92,6 млн кв.м).

Причем жилые здания составляют 95,1% от всех построенных за год, отмечают в Росстате.

"Эффективное решение задач по улучшению жилищных условий граждан и качества городской среды требует системной работы и устойчивой положительной динамики, - прокомментировал эти результаты министр строительства и ЖЕХ Ирек Файзуллин. - Именно на такой результат сегодня направлена совместная работа федеральных и региональных органов власти. Такой подход вместе с профессиональным сообществом обеспечил рост объема работ, выполненных стройотраслью за прошлый год, к показателям 2020 года на 6%, и составил 10,8 трлн рублей. Это обеспечило ввод около 383,5 тыс. новых жилых домов".

Механизмы инфраструктурного развития - инфраструктурное меню - создают перспективы для повышения качества новых жилищных проектов и того, чтобы новые жилые микрорайоны сдавались в эксплуатацию максимально обеспеченные всеми необходимыми для комфортной жизнедеятельности объектами, отметил министр.

"Все эти меры в совокупности с имеющимся на начало года градостроительным потенциалом в объеме 241,3 млн кв. м и резервом в части строящегося жилья, равным 143,6 млн кв. м, призваны повысить уровень обеспеченности российских семей комфортным жильем и качества среды для жизни", - сказал министр.

Помимо жилья, по данным Росстата, за год было построено 817,7 тысяч кв.м торгово-развлекательных и 819,7 тысячи кв.м торгово-офисных центров. Появились театры на 903 зрителя, концертные и киноконцертные залы на 4643 места (более чем в три раза больше, чем в 2020 году), 232 культовых сооружения, детсады на 80 тысяч детей, дома-интернаты для престарелых и инвалидов на 1506 человек. Проложено 5250 км газовых, 69,6 км тепловых, 1618,5 водопроводных и 310 км канализационных сетей.

Введены в эксплуатацию туристские базы на 1019 мест, мотели на 69 мест, кемпинги на 32 места, 57 плавательных бассейнов, 29 спортивных сооружений с искусственным льдом, 141 физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные залы площадью 157,2 тыс. кв. метров, стадионы на 16,3 тыс. мест.