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09.02.2022 09:49
Рубрика: Экономика

В России вдвое вырос спрос на кредитные карты

Текст: Алексей Рыбин

Спрос на кредитные карты среди россиян увеличился в январе вдвое по сравнению с январем прошлого года. Об этом говорится в исследовании маркетплейса "Сравни.ру".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Аналитики отмечают, что чаще всего "кредитками" интересуются россияне в возрасте от 18 до 24 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Реже всего - граждане старше 55 лет.

В сервисе объясняют ситуацию активной работой банков и инфляционными ожиданиями самих россиян.

"Когда пользователям не хватает собственных средств для приобретения крупных покупок, они оформляют кредитные карты. Это позволяет им разумно планировать свои траты и распоряжаться бюджетом", - отметил директор отдела аналитики маркетплейса Роман Романчук.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты

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