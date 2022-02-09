В Союзном государстве появится единая структура научных исследований

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев провел в Минске встречу с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Встреча состоялась в рамках визита Госсекретаря для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию белорусской академической науки.

По словам Натальи Кочановой, прошедший год был отмечен интенсивными белорусско-российскими контактами. "Сделан очередной важный шаг в союзном строительстве для достижения одной из основополагающих целей Договора о создании Союзного государства - построении единого экономического пространства при условии соблюдения ключевого принципа - суверенного равенства государств", - отметила Председатель Совета Республики.

В этом году отмечается 100-летие белорусской академической науки. Выступая на торжественном собрании в честь этой знаменательной даты, Государственный секретарь остановился на особенностях сотрудничества ученых России и Беларуси, заметив, что "нам не нужно друг другу доказывать, что в каких-то областях мы чуть лучше, успешнее. Нам просто нужно объединить эту успешность ради большей совместной конкурентоспособности. Сейчас стороны рассматривают предложения о подготовке проекта постановления Союзного Совета министров о создании единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства", - сказал Дмитрий Мезенцев.

Он обратил внимание на то, что развивается такой механизм, как программы Союзного государства, финансируемые из союзного бюджета. В разработке таких программ на протяжении последних 20 лет принимали участие передовые представители научных школ России и Беларуси, производственных объединений. Это позволило добиться реализации 48 программ Союзного государства на общую сумму около 50 миллиардов российских рублей.

Государственный секретарь подчеркнул, что сегодня востребованными являются такие идеи и предложения, которые, став основой новых программ, позволят добиться реальных результатов исследовательской работы в различных секторах экономики двух стран. В качестве примера Дмитрий Мезенцев привел поддержку проектов в области борьбы с коронавирусной инфекцией, разработку новых вакцин и медицинских препаратов. Такие перспективные предложения поступили как от ученых Института экспериментальной медицины и Института гриппа из Санкт-Петербурга, так и от их белорусских коллег.

За два десятка лет были реализованы 48 союзных программ на 50 млрд рублей

Как подчеркнул Госсекретарь, развитие высоких технологий, в том числе в Союзном государстве, требует "совместного определения стратегических целей научного поиска, достижения новых прикладных результатов". По мнению Дмитрия Мезенцева, "такая работа, безусловно, определит повышение уровня конкурентоспособности национальных экономик Беларуси и России. Научные сообщества наших стран готовы к новому этапу взаимодействия".