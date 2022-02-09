В США у диких белохвостых оленей нашли антитела к "омикрону"

В США у диких белохвостых оленей обнаружены антитела к "омикрону".

Ученые Пенсильванского университета рассказали, что была изучена 131 проба. В 19 - выявлены антитела к SARS-CoV-2. А секвенирование полного генома показало, что это штамм "омикрон", подчеркивается в исследовании, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.

Исследование проводилось с 12 декабря 2021 года по 31 января 2022 года среди оленей, живущих рядом с Нью-Йорком.

Ученые опасаются, что среди животных могут появляться и распространяться новые варианты коронавируса, устойчивые к вакцинам и представляющие опасность для людей.

О первых случаях инфицирования животных министерство сельского хозяйства США сообщило в августе прошлого года. Тогда заразились олени, контактировавшие с людьми.