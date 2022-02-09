В ВШЭ оценили объем нелегального рынка крепкого алкоголя в 27%

В 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России составил 611 млн бутылок или 27% от общего количества, представленного на российском рынке. Об этом сообщили в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор маркировки "Честный знак") со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).

По оценкам ВШЭ, основанным на данных Росстата и Росалкогольрегулирования, объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 млрд литров, основным каналом реализации (98%) остается розничная торговля, продажи в сегменте общественного питания составляют 45-65 млн литров в год.

"Расчеты НИУ ВШЭ показывают, что на протяжении последних лет конечные продажи крепких алкогольных напитков (в розничной торговле и в общественном питании) остаются существенно выше легального предложения продукции, рассчитанного как сумма производства и импорта за вычетом поставок на экспорт и изменения запасов. Это позволяет говорить о наличии на рынке значительного сектора нелегального оборота, определяемого как разница между конечными продажами и легальным предложением. Такой подход к определению нелегального оборота используется Росстатом и другими официальными ведомствами и применяется в том числе в методике оценки целесообразности введения обязательной маркировки, разработанной и утвержденной Минпромторгом России", - сказано в сообщении ЦРПТ.

Впрочем, какова методика этих расчетов, в сообщении не уточняется.

Между тем, в интервью "РГ" глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин утверждает, что доля нелегального алкоголя за последние несколько лет заметно сократилась. На это, в частности, указывает увеличение поступления акцизов в бюджет: в прошлом году поступило на 23,3 млрд рублей больше, чем годом ранее (2020 - 381,7 млрд рублей, 2021 - 405 млрд рублей). При этом объем продаж алкоголя по результатам прошлого года остался примерно на уровне 2020 года.

"Сегодня шанс приобретения нелегального алкоголя в магазине с лицензией стремится к нулю", - уверен Алёшин.

По его мнению, Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая контролирует движение почти всего алкоголя, "безоговорочно доказала свою эффективность на рынке".

"ЕГАИС обеспечивает прослеживаемость каждой единицы продукции на всем ее пути от производителя и оптовой организации вплоть до продажи конечному потребителю. Плюс в ЕГАИС фиксируется производство и оборот фармацевтической субстанции, пивовары фиксируют товарно-транспортные накладные", - отметил Игорь Алёшин.

В конце января Минпромторг предложил провести с 1 июня 2022 по 31 августа 2023 года эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции. Речь идет о винах виноградных натуральных, включая крепленые, вермутах, спиртовых настойках, ликерах и прочих спиртных напитках. Сейчас аналогичный эксперимент проходит по маркировке пива. Но на пиво, в отличие от другого алкоголя, ЕГАИС в рознице не распространяется.

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