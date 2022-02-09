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09.02.2022 08:00
Рубрика: Экономика

В ВШЭ оценили объем нелегального рынка крепкого алкоголя в 27%

Текст: Татьяна Карабут
В 2021 году объем нелегального оборота крепкой алкогольной продукции в России составил 611 млн бутылок или 27% от общего количества, представленного на российском рынке. Об этом сообщили в ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор маркировки "Честный знак") со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

По оценкам ВШЭ, основанным на данных Росстата и Росалкогольрегулирования, объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 млрд литров, основным каналом реализации (98%) остается розничная торговля, продажи в сегменте общественного питания составляют 45-65 млн литров в год.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Расчеты НИУ ВШЭ показывают, что на протяжении последних лет конечные продажи крепких алкогольных напитков (в розничной торговле и в общественном питании) остаются существенно выше легального предложения продукции, рассчитанного как сумма производства и импорта за вычетом поставок на экспорт и изменения запасов. Это позволяет говорить о наличии на рынке значительного сектора нелегального оборота, определяемого как разница между конечными продажами и легальным предложением. Такой подход к определению нелегального оборота используется Росстатом и другими официальными ведомствами и применяется в том числе в методике оценки целесообразности введения обязательной маркировки, разработанной и утвержденной Минпромторгом России", - сказано в сообщении ЦРПТ.

Впрочем, какова методика этих расчетов, в сообщении не уточняется.

Между тем, в интервью "РГ" глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин утверждает, что доля нелегального алкоголя за последние несколько лет заметно сократилась. На это, в частности, указывает увеличение поступления акцизов в бюджет: в прошлом году поступило на 23,3 млрд рублей больше, чем годом ранее (2020 - 381,7 млрд рублей, 2021 - 405 млрд рублей). При этом объем продаж алкоголя по результатам прошлого года остался примерно на уровне 2020 года.

"Сегодня шанс приобретения нелегального алкоголя в магазине с лицензией стремится к нулю", - уверен Алёшин.

По его мнению, Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая контролирует движение почти всего алкоголя, "безоговорочно доказала свою эффективность на рынке".

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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"ЕГАИС обеспечивает прослеживаемость каждой единицы продукции на всем ее пути от производителя и оптовой организации вплоть до продажи конечному потребителю. Плюс в ЕГАИС фиксируется производство и оборот фармацевтической субстанции, пивовары фиксируют товарно-транспортные накладные", - отметил Игорь Алёшин.

В конце января Минпромторг предложил провести с 1 июня 2022 по 31 августа 2023 года эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции. Речь идет о винах виноградных натуральных, включая крепленые, вермутах, спиртовых настойках, ликерах и прочих спиртных напитках. Сейчас аналогичный эксперимент проходит по маркировке пива. Но на пиво, в отличие от другого алкоголя, ЕГАИС в рознице не распространяется.

Полную версию интервью читайте в ближайших номерах "РГ".

Экономика Товары и цены Госрегулирование оборота алкоголя

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