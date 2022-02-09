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09.02.2022 15:05
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: Каждый пятый занятый в России - рабочий

Текст: Елена Яковлева

По данным ВЦИОМ, рабочий класс, прогремевший как самый значимый на весь российский 20 век, занимает сегодня 20% от общего числа занятых. Каждый пятый занятый в России является квалифицированным и неквалифицированным рабочим.

Фото: iStock
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"И хотя 10% россиян назвали среди наиболее доходных профессий "специалиста газовой и нефтяной сферы/ энергетической промышленности/ добычи полезных ископаемых", ни одна из рабочих специальностей не вошла в топ-5 наиболее престижных", - подчеркнул генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Среди вакансий, которые появляются сегодня на рынке труда для молодых специалистов, только 8,7% приходится на долю рабочего персонала, 3,6% - на производство и технологии, сообщают эксперты Headhunter.

Между тем уже в 2020 году в России, особенно в связи с дефицитом кадров в рабочих специальностях, об актуализации роли "человека труда" заговорили на высшем уровне. Стало ясно, что ему надо возвращать престижность. Предложение профсоюзов вернуть в основной закон страны норму о роли человека труда поддержал президент, а потом и россияне на референдуме по поправкам в Конституцию.

"Популяризировать надо не абстрактного "человека труда", а "человека профессий", актуальных для предприятий и определяющих развитие города. Именно тех специальностей, в которых есть потребность у основного работодателя. И государство, и бизнес заинтересованы в том, чтобы люди оставались жить в родных городах", - отметила на круглом столе в Общественной палате, посвященном переосмыслению роли человека труда в постиндустриальную эпоху, эксперт Кермен Манджиева.

"В цехах больше не встретить людей с безразличными лицами и мозолистыми руками, вынужденных работать на громоздких станках, - говорит президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. - На смену им приходят специалисты, которые любят свое дело и готовы трудом менять страну к лучшему".

В том, что у нас появился новый рабочий класс, можно убедиться, побывав на выставке "Российская экономика: люди, дела, идеи", открывшейся в Общественной палате, где представлены фотографии промышленного фотографа Марка Кожуры.

Общество Соцсфера Социология Экономика Работа Занятость Наука и образование ВЦИОМ Рынок труда

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