Верховный суд потребовал выявлять случаи незаконного принуждения к увольнению

Верховный суд России готовит специальные разъяснения, как рассматривать споры, связанные с заключением трудового договора. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Принципиальный вопрос: все судьи страны должны быть нацелены на защиту прав работников.

Например, судам надлежит - и не завтра, после выпуска обзора, а уже сейчас - выяснять в спорных случаях, не являлось ли увольнение результатом давления на сотрудника. Необходимо изучить все обстоятельства, предшествовавшие увольнению. И если выяснится, что начальник решил просто вышвырнуть человека на улицу - незаконно и без денег, - суд обязан защитить работника.

Заявление Вячеслава Лебедева прозвучало в ходе Совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Как сообщил председатель Верховного суда России, в прошлом году суды удовлетворили 96 процентов исков о взыскании заработной платы. Кроме того, были удовлетворены 53 процента исков о восстановлении на работе.

Важно: право на защиту имеют даже люди, работавшие без договора. Некоторые работодатели любят держать своих людей в черном юридическом теле: то есть не оформлять по-белому, а выдавать зарплату в конвертах. Однако тот начальник, который ставит на "темных рабочих лошадок", может быть наказан.

Еще в конце прошлого года пленум Верховного суда России детально прописал, как наказывать граждан начальников за нарушения трудовых прав подчиненных.

В документе особо разъясняется, как доказать, что человек работал на предприятии, если с ним официально не заключили договор. Верховный суд России напомнил: официально трудоустроить сотрудника - это не прихоть, а официальная обязанность работодателя. Пленум напомнил, что трудовой договор между работником и работодателем считается заключенным с момента, когда работник приступил к работе по поручению работодателя или его уполномоченного представителя. И именно с этого момента у работодателя есть три дня для оформления трудового договора.

В постановлении пленума приводится и примерный перечень доказательств, которые могут подтверждать, что человек действительно работал на начальника. Так что у работников сегодня есть надежные юридические механизмы для защиты своих прав.

Еще одна новость, прозвучавшая на совещании: продолжается тренд на снижение тюремного населения и гуманизацию уголовной политики. Это подтверждают и данные Федеральной службы исполнения наказаний: за три года численность заключенных снизилась на 85 тысяч человек.

Как сообщил Вячеслав Лебедев, в прошлом году были осуждены более 600 тысяч человек. В отношении 174 тысяч человек уголовные дела были прекращены. То есть 22 процента подсудимых в итоге были освобождены от наказаний по разным причинам. Судимости у этих людей нет.

"2,1 тысяча человек были оправданы", - сообщил председатель Верховного суда России.

При этом, по его словам, присяжные оправдали почти треть подсудимых.

"С участием присяжных заседателей рассмотрены 1019 уголовных дел в отношении 1150 лиц, из которых осуждено 68 процентов, оправдано 32 процента обвиняемых", - сказал Вячеслав Лебедев.

Как только человек приступил к работе, начальник обязан оформить с ним договор, иначе будет наказан

Если же заключенный тяжело болен, то плохая характеристика администрации колонии не может быть основанием для отказа ему в освобождении от наказания по болезни.

"В освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного не может быть отказано на том основании, что осужденный отрицательно характеризуется администрацией исправительных учреждений или не имеет поощрений за время отбывания наказания, у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - сказал Вячеслав Лебедев.

Судами в прошлом году удовлетворено 54 ходатайства об условно-досрочном освобождении от наказания, 46 процентов ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание, 63 процента просьб об отсрочке исполнения приговора в связи с болезнью и 46 процентов - в связи с болезнью осужденного.