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Рубрика: Происшествия

Верховный суд РФ: Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом

Текст: Владислав Куликов
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Религиозные обряды и церемонии не могут считаться экстремистскими преступлениями. Об этом заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в ходе выступления на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

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Как уточняет ТАСС, в целом число осужденных за различные экстремистские преступления за 2021 год увеличилось. Всего за терроризм и экстремизм были осуждены более 1,2 тысячи человек.

"За преступления террористической направленности осуждены 682 лица, а за преступления экстремистской направленности - 606 лиц", - сказал Лебедев.

При этом в 2020 году за терроризм были осуждены 575 человек, а за экстремизм - 325.

"Повышенные стандарты защиты конституционных прав граждан обеспечиваются разъяснениями Верховного суда о том, что действия, не содержащие признаков экстремизма и состоящие исключительно в реализации права на свободу совести, свободу вероисповедания, в том числе посредством совершения религиозных обрядов и церемоний, не образуют состава преступления", - сказал Лебедев.

При этом эксперты обращают внимание, что закон "О свободе совести и религиозных объединениях" четко прописывает, где именно религиозные обряды могут совершаться беспрепятственно, например, в жилых, а также в культовых помещениях.

Несанкционированная попытка провести обряд в не указанном в законе месте, например, в метро или салоне автобуса, является все-таки нарушением закона.

Происшествия Правосудие Суд Общество Религия Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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