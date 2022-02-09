Вернувшаяся Адель стала триумфатором Brit Awards-2022

Английская певица Адель, вернувшаяся на сцену спустя шесть лет, снова стала лучшей в Великобритании, стремительно оттеснив на второй план артистов, ставших звездами в ее отсутствие. Адель выиграла награды в трех главных номинациях премии Brit Awards-2022: британский артист года, лучшая песня года (Easy On Me) и альбом года (диск "30"). И убедительно, артистично доказала "кто в доме хозяин".

Тожественная церемония вручения главной музыкальной награды Великобритании - Brit Awards - состоялась 8 февраля. Снова в режиме оффлайн - на O2 Arena в Лондоне.

Причем многие из номинантов и сами вышли на сцену, исполнив свои хиты. Среди них, помимо самой Адель, оказались также Эд Ширан, спевший с инди-рок группой Bring Me the Horizon свой свежий танцевальный хит Bad Habits, и Лиам Гэллахер (экс-Oasis) с песней-премьерой Everything's Electric.

А также Little Simz, Сэм Фендер, Холли Хамберстоун, Dave и Энн-Мари, которая вывела на сцену и рэпера Ksi, и электронный состав Digital Farm Animals.

Список гостей, вручавших награды, был не менее представителен: Ронни Вуд из The Rolling Stones, диджей Дэвид Гетта, певица Кортни Кокс и другие.

Стоит отметить, что впервые за долгие годы номинацию "Группа года" выиграл новый коллектив Volf Alice с отменным и моментально запоминаемым женским вокалом.

Фото: Joel C Ryan/Invision/AP

Вот полный список победителей премии Brit Awards-2022:

Альбом года - Adele - 30

Артист года - Adele

Лучший исполнитель в хип-хопе и рэпе - Dave

Лучший исполнитель в роке и альтернативной музыке - Sam Fender

Лучший новый артист - Little Simz

Лучший исполнитель танцевальной музыки - Becky Hill

Лучший исполнитель поп-музыки и R&B - Dua Lipa

Группа года - Wolf Alice

Песня года - Adele - Easy On Me

Иностранная группа года - Silk Sonic

Иностранный артист года - Billie Eilish

Иностранная песня года - Olivia Rodrigo - Good 4 U

Восходящая звезда - Holly Humberstone

Лучший автор песен - Ed Sheeran