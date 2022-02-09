Вернувшаяся Адель стала триумфатором Brit Awards-2022

Тожественная церемония вручения главной музыкальной награды Великобритании - Brit Awards - состоялась 8 февраля. Снова в режиме оффлайн - на O2 Arena в Лондоне.
Причем многие из номинантов и сами вышли на сцену, исполнив свои хиты. Среди них, помимо самой Адель, оказались также Эд Ширан, спевший с инди-рок группой Bring Me the Horizon свой свежий танцевальный хит Bad Habits, и Лиам Гэллахер (экс-Oasis) с песней-премьерой Everything's Electric.
А также Little Simz, Сэм Фендер, Холли Хамберстоун, Dave и Энн-Мари, которая вывела на сцену и рэпера Ksi, и электронный состав Digital Farm Animals.
Список гостей, вручавших награды, был не менее представителен: Ронни Вуд из The Rolling Stones, диджей Дэвид Гетта, певица Кортни Кокс и другие.
Стоит отметить, что впервые за долгие годы номинацию "Группа года" выиграл новый коллектив Volf Alice с отменным и моментально запоминаемым женским вокалом.
Альбом года - Adele - 30
Артист года - Adele
Лучший исполнитель в хип-хопе и рэпе - Dave
Лучший исполнитель в роке и альтернативной музыке - Sam Fender
Лучший новый артист - Little Simz
Лучший исполнитель танцевальной музыки - Becky Hill
Лучший исполнитель поп-музыки и R&B - Dua Lipa
Группа года - Wolf Alice
Песня года - Adele - Easy On Me
Иностранная группа года - Silk Sonic
Иностранный артист года - Billie Eilish
Иностранная песня года - Olivia Rodrigo - Good 4 U
Восходящая звезда - Holly Humberstone
Лучший автор песен - Ed Sheeran